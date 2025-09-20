Новий чип змусить смартфони "порозумнішати", але це не той чип, про який ви думаєте

Компанія MediaTek у вересні збирається представити свій новий мобільний процесор. Очікується, що він буде набагато продуктивнішим порівняно з попередником.

Незвичайність ситуації ще й у тому, що два нові процесори вийдуть майже одночасно, пише androidpolice.com. MediaTek презентує свою новинку 22 вересня, а її головний суперник Qualcomm покаже чип наступного покоління, Snapdragon 8 Elite Gen 5, днем пізніше, 23 вересня. Схоже, що це прямий виклик, зазначає видання: адже MediaTek і Qualcomm — давні конкуренти і провідні гравці на ринку процесорів.

Компанія MediaTek обіцяє поліпшення можливостей графічного процесора і нейропроцесора, продуктивність якого може збільшитися до 100 TOPS.

Точна назва нового процесора MediaTek поки не відома, але витоки натякають, що він називатиметься Dimensity 9500. Очікується, що процесор буде заснований на 3-нм техпроцесі TSMC і буде використовувати ту ж конфігурацію з восьми ядер, що і Dimensity 9400. Ці вісім ядер включатимуть одне ядро з частотою 4,21 ГГц, три ядра з частотою 3,5 ГГц і чотири ядра з частотою 2,7 ГГц.

MediaTek також підтвердила початок виробництва чипсетів за 2-нм техпроцесом з архітектурою N2P від TSMC. Компанія стверджує, що перехід на 2-нм техпроцес призведе до підвищення продуктивності до 18% і зниження енергоспоживання на 36% порівняно з чипами з тим самим рівнем енергоспоживання і тактовою частотою.

Раніше стало відомо, що новий чип для смартфонів Xiaomi конкурує зі Snapdragon і MediaTek. Йшлося про китайський десятиядерний чипсет XRING 01.

Що стосується нового процесора Snapdragon від компанії Qualcomm, то він був відразу заявлений як флагман — а не просто як перехідна версія від однієї моделі до іншої.