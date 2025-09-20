Вы и не подозревали: секретный трюк поможет найти скрытое видео на iPhone

На вашем iPhone может храниться гораздо больше видео, чем вы можете представить. Просто они скрыты, и не все знают, какая функция поможет найти их и разблокировать.

Многие владельцы смартфонов Apple даже не догадываются об этих скрытых видео, пишет The Sun. Но есть один прием, который поможет активировать "секретные материалы". Он работает с использованием функции Live Photos, но просто "нажать" на изображение будет недостаточно.

Когда вы делаете живое фото с помощью камеры вашего iPhone, она записывает 1,5 секунды до и после нажатия кнопки спуска затвора, поясняет издание. Затем вы можете зайти в приложение "Фотографии" и нажать на сделанный снимок, и он воспроизведется как короткое видео. Эти "живые" фотографии также записывают звук: чтобы "прослушать" видео, просто увеличьте громкость.

Но это еще не все – у Live Photos есть одна интересная функция, про которую многие даже не знают. Если вы сделали много "живых" фотографий подряд, вы можете объединить их в целое видео. Для этого:

Зайдите в приложение "Фотографии" и выберите несколько изображений.

Нажмите кнопку меню и выберите опцию сохранения их как видео.

Вы сможете получить полноценное видео, демонстрирующее последовательность из нескольких "живых" кадров.

А чтобы сделать "живую" фотографию, просто откройте приложение камеры и нажмите кнопку "Живое фото" в правом верхнем углу. Это значок в виде нескольких концентрических кругов. Когда он включен, он засветится желтым.

