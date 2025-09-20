Ви й не підозрювали: секретний трюк допоможе знайти приховане відео на iPhone

На вашому iPhone може зберігатися набагато більше відео, ніж ви можете уявити. Просто вони приховані, і не всі знають, яка функція допоможе знайти їх і розблокувати.

Related video

Багато власників смартфонів Apple навіть не здогадуються про ці приховані відео, пише The Sun. Але є один прийом, який допоможе активувати "секретні матеріали". Він працює з використанням функції Live Photos, але просто "натиснути" на зображення буде недостатньо.

Коли ви робите живе фото за допомогою камери вашого iPhone, вона записує 1,5 секунди до і після натискання кнопки спуску затвора, пояснює видання. Потім ви можете зайти в додаток "Фотографії" і натиснути на зроблений знімок, і він відтвориться як коротке відео. Ці "живі" фотографії також записують звук: щоб "прослухати" відео, просто збільште гучність.

Але це ще не все — у Live Photos є одна цікава функція, про яку багато хто навіть не знає. Якщо ви зробили багато "живих" фотографій поспіль, ви можете об'єднати їх у ціле відео. Для цього:

Зайдіть у додаток "Фотографії" і виберіть кілька зображень.

Натисніть кнопку меню і виберіть опцію збереження їх як відео.

Ви зможете отримати повноцінне відео, що демонструє послідовність із кількох "живих" кадрів.

А щоб зробити "живу" фотографію, просто відкрийте застосунок камери і натисніть кнопку "Живе фото" в правому верхньому кутку. Це значок у вигляді кількох концентричних кіл. Коли він увімкнений, він засвітиться жовтим.

Раніше Фокус повідомляв, що третина власників iPhone готові перейти на смартфон несподіваного бренду. Зокрема, користувачі не хочуть чекати першого складного смартфона Apple і згодні взяти "розкладачки" від Samsung або Google.