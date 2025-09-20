Для чего может пригодиться порт USB: топ 5 совершенно неожиданных способов применения

В свое время первые модели MacBook от Apple были оснащены очень большим набором портов. Сейчас дизайн стал более минималистичным, и портов стало гораздо меньше, но у современного порта USB-C по-прежнему широкий спектр применения.

Некоторые пользователи даже не догадываются о разносторонних ролях USB-C, пишет slashgear.com. Эксперты издания называют пять интересных способов его использования.

Зарядка MacBook и другой электроники

Если вы пользуетесь MacBook, то, вероятно, привыкли заряжать их через порт MagSafe. Впрочем, разницы между зарядкой MacBook через порт USB-C и через порт MagSafe обычно нет, все зависит от используемого адаптера питания. Для быстрой зарядки MacBook Air вам понадобится блок питания USB-C мощностью не менее 67 Вт: адаптеры Apple мощностью 30 или 35 Вт не подойдут. Для 14-дюймового MacBook Pro можно выбрать зарядное устройство мощностью 96 и 140 Вт для быстрой зарядки, но для 16-дюймового Pro достаточно только 140-ваттного.

Порт USB-C на вашем MacBook может заряжать и другие устройства – например, телефон, планшет и беспроводные наушники.

Ноутбук MacBook Фото: slashgear.com

Расширение портов MacBook

Новые модели MacBook могут быть мощными, но, как правило, у них ограниченный набор и количество портов. Чтобы расширить возможности подключения MacBook, достаточно подключить ноутбук либо к хабу USB-C (например, к Anker 7-in-1 USB-C Hub), либо к док-станции (UGREEN Revodok Max 213). Оба устройства, как правило, предназначены для одной и той же цели – расширения портов и добавления новых возможностей подключения на MacBook.

Единственное различие между USB-хабом и USB-док-станцией – в их портативности и производительности. Хабы обычно предлагают всего около пяти портов и больше подходят для использования в дороге. Док-станции же больше по размеру и обычно имеют более десяти портов.

Ноутбук MacBook Фото: Tom's Hardware

Расширение дисплея MacBook

Обычно для подключения ноутбука к монитору используется встроенный порт HDMI. Однако, в отличие от большинства других ноутбуков, не все модели MacBook оснащены этим разъемом для подключения дисплея (он есть только на MacBook Pro). Впрочем, подключить MacBook Air или более старые модели MacBook к внешнему дисплею все равно можно – для этого и пригодится порт USB-C.

Помимо дисплеев USB-C, которые можно напрямую подключить к MacBook, порты USB-C поддерживают и другие типы внешних мониторов. В их число входят HDMI-экраны, VGA-проекторы и мониторы с DisplayPort.

Кабели USB

Перенос файлов с MacBook на другое устройство

Хотя сейчас файлы обычно скачиваются из облака, извлечение их из локального источника тоже может работать быстрее. Вы можете использовать порты USB-C вашего MacBook для быстрого переноса файлов между устройствами. Эти порты поддерживают высокоскоростную передачу данных – до 40 Гбит/с для Thunderbolt 4 и до 120 Гбит/с для Thunderbolt 5.

Чтобы использовать порт USB-C на вашем MacBook для передачи данных, просто подключите к нему другое устройство. Это может быть обычный внешний накопитель, например, SSD, флешка или SD-карта.

Подключение MacBook к аксессуарам

Если вы используете MacBook для домашнего офиса, вы можете добавить к нему внешнюю веб-камеру, микрофон, клавиатуру и мышь. Например, они понадобятся, если вы часто участвуете в видеоконференциях.

