Для чого може стати в пригоді порт USB: топ 5 абсолютно несподіваних способів застосування

Свого часу перші моделі MacBook від Apple були оснащені дуже великим набором портів. Зараз дизайн став більш мінімалістичним, і портів стало набагато менше, але у сучасного порту USB-C, як і раніше, широкий спектр застосування.

Деякі користувачі навіть не здогадуються про різнобічні ролі USB-C, пише slashgear.com. Експерти видання називають п'ять цікавих способів його використання.

Зарядка MacBook та іншої електроніки

Якщо ви користуєтеся MacBook, то, ймовірно, звикли заряджати їх через порт MagSafe. Утім, різниці між зарядкою MacBook через порт USB-C і через порт MagSafe зазвичай немає, все залежить від використовуваного адаптера живлення. Для швидкої зарядки MacBook Air вам знадобиться блок живлення USB-C потужністю не менше 67 Вт: адаптери Apple потужністю 30 або 35 Вт не підійдуть. Для 14-дюймового MacBook Pro можна вибрати зарядний пристрій потужністю 96 і 140 Вт для швидкого заряджання, але для 16-дюймового Pro достатньо тільки 140-ватного.

Порт USB-C на вашому MacBook може заряджати й інші пристрої — наприклад, телефон, планшет і бездротові навушники.

Ноутбук MacBook Фото: slashgear.com

Розширення портів MacBook

Нові моделі MacBook можуть бути потужними, але, як правило, у них обмежений набір і кількість портів. Щоб розширити можливості під'єднання MacBook, досить під'єднати ноутбук або до хаба USB-C (наприклад, до Anker 7-in-1 USB-C Hub), або до док-станції (UGREEN Revodok Max 213). Обидва пристрої, як правило, призначені для однієї і тієї ж мети — розширення портів і додавання нових можливостей підключення на MacBook.

Єдина відмінність між USB-хабом і USB-док-станцією — в їхній портативності та продуктивності. Хаби зазвичай пропонують всього близько п'яти портів і більше підходять для використання в дорозі. Док-станції ж більші за розміром і зазвичай мають понад десять портів.

Ноутбук MacBook Фото: Tom's Hardware

Розширення дисплея MacBook

Зазвичай для під'єднання ноутбука до монітора використовується вбудований порт HDMI. Однак, на відміну від більшості інших ноутбуків, не всі моделі MacBook оснащені цим роз'ємом для підключення дисплея (він є тільки на MacBook Pro). Утім, під'єднати MacBook Air або старіші моделі MacBook до зовнішнього дисплея однаково можна — для цього й знадобиться порт USB-C.

Крім дисплеїв USB-C, які можна безпосередньо під'єднати до MacBook, порти USB-C підтримують і інші типи зовнішніх моніторів. У їх число входять HDMI-екрани, VGA-проектори і монітори з DisplayPort.

Кабелі USB

Перенесення файлів з MacBook на інший пристрій

Хоча зараз файли зазвичай завантажуються з хмари, витяг їх із локального джерела теж може працювати швидше. Ви можете використовувати порти USB-C вашого MacBook для швидкого перенесення файлів між пристроями. Ці порти підтримують високошвидкісну передачу даних — до 40 Гбіт/с для Thunderbolt 4 і до 120 Гбіт/с для Thunderbolt 5.

Щоб використовувати порт USB-C на вашому MacBook для передачі даних, просто підключіть до нього інший пристрій. Це може бути звичайний зовнішній накопичувач, наприклад, SSD, флешка або SD-карта.

Підключення MacBook до аксесуарів

Якщо ви використовуєте MacBook для домашнього офісу, ви можете додати до нього зовнішню веб-камеру, мікрофон, клавіатуру і мишу. Наприклад, вони знадобляться, якщо ви часто берете участь у відеоконференціях.

Раніше Фокус повідомляв, що Phone 17 Pro обігнав MacBook Air у перших тестах. Як з'ясувалося, новий смартфон Apple має графічну потужність, яку можна порівняти з ноутбуками цього бренду.

Ще стало відомо, чому краще не купувати ноутбуки з маленьким об'ємом пам'яті (наприклад, 8 ГБ). При виконанні безлічі завдань працювати на такому ноутбуці буде некомфортно.