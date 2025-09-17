Гигантские ветряные турбины побьют рекорд: в Китае запускают масштабный проект

Китай хочет создать самые мощные в мире морские ветряные турбины. Там объявили тендер на строительство площадки недалеко от границы с Северной Кореей.

Новую установку хотят разместить в Инкоу – промышленном прибрежном городе на северо-востоке Китая, пишет interestingengineering.com. Проект предусматривает создание инфраструктуры, способной обеспечить работу будущей морской ветряной электростанции мощностью 35 МВт.

Первой установкой, которая будет испытана на новой площадке, станет морская ветровая турбина с полупрямым приводом мощностью 26 МВт. Она будет работать в сочетании с системой накопления энергии мощностью 5 МВт/10 МВт/ч. Похоже, Китай решил не останавливаться на достигнутом, отмечает издание: ведь только в прошлом месяце китайская компания Dongfang Electric установила турбину мощностью 26 МВт, которая на тот момент стала крупнейшей в мире.

Этот рекорд побил установку мощностью 21,5 МВт, установленную ранее в этом же году компанией Siemens Gamesa, а также турбину мощностью 20 МВт, установленную в 2023 году китайской компанией Mingyang (которая, кстати, впоследствии столкнулась с проблемами в эксплуатации).

Нынешний тендер, объявленный компанией Huaneng, в Китае рассматривают не просто как техническую модернизацию: мол, это "стратегическое заявление" о том, что КНР не собирается сбавлять темпы масштабирования производства турбин.

