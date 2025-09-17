Гігантські вітряні турбіни поб'ють рекорд: у Китаї запускають масштабний проєкт

Китай хоче створити найпотужніші у світі морські вітряні турбіни. Там оголосили тендер на будівництво майданчика недалеко від кордону з Північною Кореєю.

Нову установку хочуть розмістити в Інкоу — промисловому прибережному місті на північному сході Китаю, пише interestingengineering.com. Проєкт передбачає створення інфраструктури, здатної забезпечити роботу майбутньої морської вітряної електростанції потужністю 35 МВт.

Першою установкою, яку буде випробувано на новому майданчику, стане морська вітрова турбіна з напівпрямим приводом потужністю 26 МВт. Вона працюватиме в поєднанні з системою накопичення енергії потужністю 5 МВт/10 МВт/год. Схоже, Китай вирішив не зупинятися на досягнутому, зазначає видання: адже лише минулого місяця китайська компанія Dongfang Electric встановила турбіну потужністю 26 МВт, яка на той момент стала найбільшою у світі.

Цей рекорд побив установку потужністю 21,5 МВт, встановлену раніше цього ж року компанією Siemens Gamesa, а також турбіну потужністю 20 МВт, встановлену 2023 року китайською компанією Mingyang (яка, до речі, згодом зіткнулася з проблемами в експлуатації).

Нинішній тендер, оголошений компанією Huaneng, у Китаї розглядають не просто як технічну модернізацію: мовляв, це "стратегічна заява" про те, що КНР не має наміру зменшувати темпи масштабування виробництва турбін.

Раніше стало відомо, що вітряні турбіни викликають несподіваний ефект. Зокрема, виявилося, що морські вітряні турбіни приваблюють деякі види риб.

Також Фокус повідомляв, що вітряні турбіни оснастять радарами. Радіолокаційні станції збираються встановити на вітряні турбіни біля північного узбережжя Німеччини — для того, щоб спостерігати за суднами і безпілотниками.