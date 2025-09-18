Лучшие бюджетные смартфоны 2025 года: в списке неожиданно появился новый гаджет (фото)

В 2025 году уже вышло много и новых флагманов, и вполне демократичных смартфонов по цене ниже 500 долларов. Но, оказалось, список еще неполный, и в него добавился довольно неожиданный игрок.

Пользователи привыкли видеть в рейтингах лучших телефоны от Samsung, Apple и Google, пишет techradar.com. Один из экспертов издания настаивает, что в список надо включить и новый Motorola Edge 60.

Motorola по-прежнему выпускает одни из лучших складных телефонов, но в гонке флагманов она явно отставала, отмечает издание. Однако, если речь идет о Motorola Edge 60, то его называют «лучшим дешевым телефоном, который по многим параметрам он не уступает самым дорогим».

Что касается камер, то Motorola Edge 60 предлагает 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 10-мегапиксельный телеобъектив (с трехкратным оптическим зумом) и 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Такое фотооборудование не найти ни на одном бюджетном устройстве. Снимки, сделанные на Edge 60, конечно, все равно будут уступать флагманским, но трехкратный оптический зум – это действительно редкость в бюджетном сегменте смартфонов.

Смартфон Motorola Edge 60 Фото: Future

Edge 60 получил 6,67-дюймовый дисплей FHD с частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 7300, степень защиты от воды IP69, проводную зарядку мощностью 68 Вт и довольно мощный аккумулятор емкостью 5200 мАч. Хотя MediaTek Dimensity 7300 не обеспечит выдающейся производительности (для геймеров больше подойдет iPhone 16e с процессором A18), Edge 60 от Motorola все равно называют одним из лучших смартфонов 2025 года в смысле соотношения цены и качества.

