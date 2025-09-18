Найкращі бюджетні смартфони 2025 року: у списку несподівано з'явився новий гаджет (фото)

У 2025 році вже вийшло багато і нових флагманів, і цілком демократичних смартфонів за ціною нижче 500 доларів. Але, виявилося, список ще неповний, і до нього додався досить несподіваний гравець.

Користувачі звикли бачити в рейтингах найкращих телефони від Samsung, Apple і Google, пише techradar.com. Один з експертів видання наполягає, що до списку треба включити і новий Motorola Edge 60.

Motorola, як і раніше, випускає одні з найкращих складних телефонів, але в перегонах флагманів вона явно відставала, зазначає видання. Однак, якщо йдеться про Motorola Edge 60, то його називають "найкращим дешевим телефоном, який за багатьма параметрами не поступається найдорожчим".

Що стосується камер, то Motorola Edge 60 пропонує 50-мегапіксельну основну камеру, 50-мегапіксельну надширококутну камеру, 10-мегапіксельний телеоб'єктив (з триразовим оптичним зумом) і 50-мегапіксельну фронтальну камеру. Таке фотообладнання не знайти на жодному бюджетному пристрої. Знімки, зроблені на Edge 60, звісно, однаково поступатимуться флагманським, але триразовий оптичний зум — це дійсно рідкість у бюджетному сегменті смартфонів.

Смартфон Motorola Edge 60 Фото: Future

Edge 60 отримав 6,67-дюймовий дисплей FHD з частотою оновлення 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 7300, ступінь захисту від води IP69, дротову зарядку потужністю 68 Вт і доволі потужний акумулятор ємністю 5200 мАг. Хоча MediaTek Dimensity 7300 не забезпечить видатної продуктивності (для геймерів більше підійде iPhone 16e з процесором A18), Edge 60 від Motorola все одно називають одним із найкращих смартфонів 2025 року в сенсі співвідношення ціни та якості.

Раніше експерти порівняли нові складні смартфони Samsung і Motorola, і вибрати переможця виявилося не так-то просто.

Також стало відомо, що модель Motorola Razr Ultra було включено до списку смартфонів Android, які варто купити замість Samsung Galaxy і заощадити. Особливу увагу привернув дизайн смартфона — дерев'яна задня панель і незвичайне оздоблення зі шкіри та атласу.