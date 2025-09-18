Обойдет даже Samsung: какой новый складной смартфон получит супермощную камеру

Складной смартфон Honor Magic V6 выйдет в 2026 году, но уже вызывает большой интерес. Если подтвердятся все слухи, то он станет первым складным телефоном с основной камерой с разрешением 200 Мп. До сих пор такие мощные камеры были только у "раскладушек" Samsung.

Related video

Новая камера будет гораздо лучше, чем 50-мегапиксельный сенсор (Sony IMX906, 1/1,56 дюйма), который использовался на предыдущей модели Magic V5, вышедшей в этом году, отмечает gizmochina.com. В то же время Honor сохранит и свою репутацию производителя тонких и легких складных смартфонов.

Предыдущую модель Magic V5 хвалили за прочность и тонкий дизайн, поэтому неудивительно, что поклонники будут внимательно следить за тем, сможет ли V6 сохранить эти характеристики при наличии более крупного сенсора. Также просочилась информация, что Magic V6 может стать первым складным смартфоном с MagicOS 10 – обновленной платформой Honor на базе Android, оптимизированной для многозадачности и больших дисплеев.

Предполагается, что новый складной смартфон будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Хотя не исключено, что Honor может выбрать и чуть более дешевый Snapdragon 8 Gen 5 для балансировки затрат – ведь определенную наценку придется сделать как раз за установку 200-мегапиксельного сенсора на складном устройстве.

Ранее Фокус писал, что тонкий складной смартфон Honor выдержал на себе холодильник весом 104 кг. Речь шла о модели Honor Magic V5, и она установила мировой рекорд Гиннесса.

Также стало известно, что гаджеты Honor попали в число самых популярных брендов смартфонов в Европе. В списке оказались и другие известные китайские бренды – Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.