Обійде навіть Samsung: який новий складаний смартфон отримає суперпотужну камеру

Складаний смартфон Honor Magic V6 вийде в 2026 році, але вже викликає великий інтерес. Якщо підтвердяться всі чутки, то він стане першим складним телефоном з основною камерою з роздільною здатністю 200 Мп. Досі такі потужні камери були тільки у "розкладачок" Samsung.

Нова камера буде набагато кращою, ніж 50-мегапіксельний сенсор (Sony IMX906, 1/1,56 дюйма), який використовували на попередній моделі Magic V5, що вийшла цього року, зазначає gizmochina.com. Водночас Honor збереже і свою репутацію виробника тонких і легких складних смартфонів.

Попередню модель Magic V5 хвалили за міцність і тонкий дизайн, тому не дивно, що шанувальники будуть уважно стежити за тим, чи зможе V6 зберегти ці характеристики за наявності більшого сенсора. Також просочилася інформація, що Magic V6 може стати першим складним смартфоном з MagicOS 10 — оновленою платформою Honor на базі Android, оптимізованою для багатозадачності та великих дисплеїв.

Передбачається, що новий складаний смартфон працюватиме на флагманському чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm. Хоча не виключено, що Honor може вибрати і трохи дешевший Snapdragon 8 Gen 5 для балансування витрат — адже певну націнку доведеться зробити якраз за встановлення 200-мегапіксельного сенсора на складному пристрої.

Раніше Фокус писав, що тонкий складаний смартфон Honor витримав на собі холодильник вагою 104 кг. Йшлося про модель Honor Magic V5, і вона встановила світовий рекорд Гіннесса.

Також стало відомо, що гаджети Honor потрапили в число найпопулярніших брендів смартфонів у Європі. У списку опинилися й інші відомі китайські бренди — Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.