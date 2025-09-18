Стиральная машинка по цене смартфона: стоит чуть более 500 долларов и вмещает 10 кг (фото)

Китайская компания Xiaomi выпустила стиральную машину, рассчитанную на 10 кг и оснащенную многими "умными" функциями. При этом стоит "стиралка" соизмеримо со смартфоном – 3999 юаней (около 500 долларов, или 20 тысяч гривен).

Новая стиральная машина Mijia Dual Zone Washing Machine обладает функциями высокотемпературной стерилизации и интеллектуальной трехсторонней подачей воды, сообщает notebookcheck.net. Причем она оснащена двумя барабанами, что позволяет стирать два типа белья раздельно. Барабаны полностью независимы друг от друга: меньший вмещает от одного до трех предметов нижнего белья, а больший – до 10 кг.

Габариты стиральной машины – 598 x 850 x 600 мм, она представлена в темно-сером цвете.

Стиральная машина Mijia Dual Zone Фото: Xiaomi

Пользователи могут выбирать из ряда циклов, включая 12-минутную быструю стирку, которую можно включить на встроенной сенсорной панели управления. Максимальная температура стирки составляет 95 °C, а режим паровой очистки обеспечивает практически полную стерилизацию.

Есть и функция автоматического дозирования моющего средства в зависимости от веса загруженного белья. А операционная система HyperOS Connect позволяет удаленно отслеживать ход стирки или запускать обновления через фирменное приложение.

Также Фокус сообщал, что в Китае создали стиральную машину с ИИ и тремя барабанами. Забавно, что благодаря этому она напоминает героя мультфильмов Уолта Диснея, мышонка Микки Мауса.

Что касается компании Xiaomi, то недавно она открыла предзаказы на серию телевизоров TV S Pro Mini LED 2026. Эти флагманские телевизоры Xiaomi отличаются высоким качеством изображения и оснащены операционной системой HyperOS 3.