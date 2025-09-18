Пральна машинка за ціною смартфона: коштує трохи більше 500 доларів і вміщує 10 кг (фото)

Китайська компанія Xiaomi випустила пральну машину, розраховану на 10 кг і оснащену багатьма "розумними" функціями. При цьому коштує "пралка" порівнянно зі смартфоном — 3999 юанів (близько 500 доларів, або 20 тисяч гривень).

Related video

Нова пральна машина Mijia Dual Zone Washing Machine має функції високотемпературної стерилізації та інтелектуальної тристоронньої подачі води, повідомляє notebookcheck.net. Причому вона оснащена двома барабанами, що дає змогу прати два типи білизни окремо. Барабани повністю незалежні один від одного: менший вміщує від одного до трьох предметів нижньої білизни, а більший — до 10 кг.

Габарити пральної машини — 598 x 850 x 600 мм, вона представлена в темно-сірому кольорі.

Пральна машина Mijia Dual Zone Фото: Xiaomi

Користувачі можуть вибирати з низки циклів, включно з 12-хвилинним швидким пранням, яке можна увімкнути на вбудованій сенсорній панелі керування. Максимальна температура прання становить 95 °C, а режим парового очищення забезпечує практично повну стерилізацію.

Є й функція автоматичного дозування мийного засобу залежно від ваги завантаженої білизни. А операційна система HyperOS Connect дає змогу віддалено відстежувати хід прання або запускати оновлення через фірмовий застосунок.

Також Фокус повідомляв, що в Китаї створили пральну машину з ШІ і трьома барабанами. Забавно, що завдяки цьому вона нагадує героя мультфільмів Волта Діснея, мишеня Міккі Мауса.

Що стосується компанії Xiaomi, то нещодавно вона відкрила попередні замовлення на серію телевізорів TV S Pro Mini LED 2026. Ці флагманські телевізори Xiaomi вирізняються високою якістю зображення й оснащені операційною системою HyperOS 3.