Meta выпустила очки со встроенным экраном: цена и дата старта продаж (видео)

Meta представила свои первые очки со встроенным экраном, которые уже готовы для потребителей. Презентация состоялась во время ежегодной конференции Meta Connect в Менло-Парке (Калифорния), где генеральный директор компании Марк Цукерберг также показал новый браслет-контроллер.

Как сообщает Reuters, во время демонстрации новинок на сцене Цукерберг получил аплодисменты, хотя некоторые функции устройства не сработали должным образом.

Новые очки Ray-Ban Display имеют небольшой цифровой дисплей в правой линзе, который может показывать оповещения и выполнять базовые задачи. В комплект входит браслет, который распознает жесты рук и позволяет отвечать на звонки или сообщения. В продаже они появятся с 30 сентября по цене от $799 (34 тыс. грн).

По словам Цукерберга, очки станут ключевым инструментом для реализации концепции "суперинтеллекта".

"Это идеальный форм-фактор, ведь вы остаетесь присутствовать в реальном мире, одновременно получая возможности искусственного интеллекта для коммуникации, памяти и мышления", — подчеркнул руководитель Meta.

Кроме того, компания представила спортивную модель Oakley Vanguard стоимостью $499 (21 тыс грн). Она синхронизируется с Garmin и Strava, показывает данные тренировок в режиме реального времени и имеет девять часов автономной работы. Продажи стартуют 21 октября.

Также была обновлена предыдущая серия Ray-Ban без дисплея. Теперь они имеют вдвое более длительное время работы от батареи и усовершенствованную камеру, стоимость — $379 (16 тыс грн).

Аналитики пока не прогнозируют высоких продаж Ray-Ban Display, но рассматривают их как промежуточный этап перед выходом в 2027 году модели Meta Orion, которую в прошлом году Цукерберг назвал "машиной времени в будущее".

Майк Прукс, аналитик Forrester, сравнил новинку с появлением Apple Watch, отметив, что компактные очки могут стать более удобной альтернативой смартфонам. В то же время он подчеркнул, что Meta придется убедить пользователей в целесообразности затрат.

Несмотря на технические сбои во время презентации, Цукерберг заверил, что очки имеют "отличное соотношение цены и возможностей". Однако эксперты добавляют: программное обеспечение еще нуждается в доработке, прежде чем устройство станет массовым.

Согласно прогнозам IDC, мировые поставки гарнитур дополненной и виртуальной реальности в 2025 году вырастут на 39% и достигнут 14,3 млн единиц, значительную часть из которых обеспечит именно Meta благодаря линейке Ray-Ban.

