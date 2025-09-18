Meta випустила окуляри із вбудованим екраном: ціна і дата старту продажів (відео)

Meta представила свої перші окуляри з вбудованим екраном, які вже готові для споживачів. Презентація відбулася під час щорічної конференції Meta Connect у Менло-Парку (Каліфорнія), де генеральний директор компанії Марк Цукерберг також показав новий браслет-контролер.

Як повідомляє Reuters, під час демонстрації новинок на сцені Цукерберг отримав оплески, хоча деякі функції пристрою не спрацювали належним чином.

Нові окуляри Ray-Ban Display мають невеликий цифровий дисплей у правій лінзі, який може показувати сповіщення та виконувати базові завдання. У комплект входить браслет, що розпізнає жести рук та дозволяє відповідати на дзвінки чи повідомлення. У продажу вони з’являться з 30 вересня за ціною від $799 (34 тис. грн).

За словами Цукерберга, окуляри стануть ключовим інструментом для реалізації концепції "суперінтелекту".

"Це ідеальний форм-фактор, адже ви залишаєтеся присутніми в реальному світі, водночас отримуючи можливості штучного інтелекту для комунікації, пам’яті та мислення", – наголосив керівник Meta.

Meta представила свої перші окуляри з вбудованим екраном Фото: Скриншот

Окрім того, компанія презентувала спортивну модель Oakley Vanguard вартістю $499 (21 тис грн). Вона синхронізується з Garmin та Strava, показує дані тренувань у режимі реального часу та має дев’ять годин автономної роботи. Продажі стартують 21 жовтня.

Також було оновлено попередню серію Ray-Ban без дисплея. Тепер вони мають удвічі довший час роботи від батареї та вдосконалену камеру, вартість — $379 (16 тис грн).

Аналітики поки не прогнозують високих продажів Ray-Ban Display, але розглядають їх як проміжний етап перед виходом у 2027 році моделі Meta Orion, яку торік Цукерберг назвав "машиною часу у майбутнє".

Майк Прукс, аналітик Forrester, порівняв новинку з появою Apple Watch, відзначивши, що компактні окуляри можуть стати зручнішою альтернативою смартфонам. Водночас він наголосив, що Meta доведеться переконати користувачів у доцільності витрат.

Попри технічні збої під час презентації, Цукерберг запевнив, що окуляри мають "відмінне співвідношення ціни та можливостей". Однак експерти додають: програмне забезпечення ще потребує доопрацювання, перш ніж пристрій стане масовим.

Згідно з прогнозами IDC, світові постачання гарнітур доповненої та віртуальної реальності у 2025 році зростуть на 39% і досягнуть 14,3 млн одиниць, значну частину з яких забезпечить саме Meta завдяки лінійці Ray-Ban.

