Не придется возиться с проводами: названо самое удобное зарядное устройство

Многие пользователи считают реальной проблемой зарядные кабели. Это действительно бывает неудобно, ведь гаджетов становится все больше, и в их проводах легко запутаться. Однако есть универсальное решение.

Разобраться с проблемой многочисленных кабелей поможет беспроводная зарядная станция MagGo "3 в 1" от Anker, пишет techadvisor.com. К тому же, она пригодится и в дороге, потому что складывается и легко уместится в багаже.

Одно складное зарядное устройство ​​Anker MagGo заменит сразу несколько отдельных кабелей. В нем есть специальное отделение для Apple Watch, телефона (включая MagSafe) и горизонтальная площадка для наушников или второго телефона.

Толщина чехла всего 13 мм, а вес – всего 340 г, так что не составит труда положить в его рюкзак, когда вы собираетесь в путешествие, или же с комфортом держать дома (например, возле вашего спального места, не опасаясь при этом клубка запутанных проводов).

Подставка поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт и заряжает iPhone до 20% всего за полчаса. Как уже упоминалось, док-станция для телефона и смарт-часов складывается, поэтому ее также можно использовать как вертикальный дисплей или будильник. Питается подставка от одного кабеля USB-C – для этого можно использовать тот же самый кабель, что для планшета или ноутбука.

Ранее Фокус сообщал, что новая станция Anker с солнечными панелями заряжается невероятно быстро. Она может полностью зарядиться от розетки всего за 49 минут, а также поддерживает питание от солнечных панелей мощностью до 600 Вт.

Еще стало известно, что Anker представила куртку с солнечными панелями. Такой необычный аксессуар может не только защитить от ветра, но и зарядить гаджеты через кабель мощностью 30 Вт.