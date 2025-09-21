Не доведеться возитися з дротами: названо найзручніший зарядний пристрій

Багато користувачів вважають реальною проблемою зарядні кабелі. Це справді буває незручно, адже гаджетів стає дедалі більше, і в їхніх дротах легко заплутатися. Однак є універсальне рішення.

Розібратися з проблемою численних кабелів допоможе бездротова зарядна станція MagGo "3 в 1" від Anker, пише techadvisor.com. До того ж, вона стане в пригоді і в дорозі, бо складається і легко вміститься в багажі.

Один складаний зарядний пристрій Anker MagGo замінить одразу кілька окремих кабелів. У ньому є спеціальне відділення для Apple Watch, телефона (включно з MagSafe) і горизонтальний майданчик для навушників або другого телефона.

Товщина чохла всього 13 мм, а вага — всього 340 г, тож не важко буде покласти в його рюкзак, коли ви збираєтеся в подорож, або ж з комфортом тримати вдома (наприклад, біля вашого спального місця, не побоюючись при цьому клубка заплутаних проводів).

Підставка підтримує швидку зарядку потужністю 15 Вт і заряджає iPhone до 20% всього за півгодини. Як уже згадувалося, док-станція для телефона і смарт-годинника складається, тому її також можна використовувати як вертикальний дисплей або будильник. Живиться підставка від одного кабелю USB-C — для цього можна використовувати той самий кабель, що для планшета або ноутбука.

Раніше Фокус повідомляв, що нова станція Anker із сонячними панелями заряджається неймовірно швидко. Вона може повністю зарядитися від розетки всього за 49 хвилин, а також підтримує живлення від сонячних панелей потужністю до 600 Вт.

Ще стало відомо, що Anker представила куртку з сонячними панелями. Такий незвичайний аксесуар може не тільки захистити від вітру, а й зарядити гаджети через кабель потужністю 30 Вт.