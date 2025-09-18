В России обещают сделать дроны гораздо быстрее и тише: что придумали инженеры

Российский стартап StrongWings представил технологию создания высокоскоростных малошумных беспилотников, которую готовят к опытной эксплуатации.

В ее основе лежит специальная конструкция двигателя, обеспечивающая эффективное создание тяги и уменьшающая шум. Об этом руководитель проекта Игорь Теткин рассказал российскому Telegram-каналу "Дронофлот".

Инженеры предложили встроить двигатель в аэродинамический канал летательного аппарата. По их словам, такое решение увеличивает эффективность и значительно повышает скорость полета и безопасность.

Кроме того, новая технология снижает вихреобразование на концах лопастей, которые обычно создают газодинамический шум при взаимодействии с потоками воздуха. Благодаря этому беспилотник будет сложнее обнаружить по звуку.

"Наша технология – это системно оптимизированная двигательная установка. Которая состоит из лопаточного аппарата, двигателя и специального канала. Разработана для преодоления ограничений открытых винтов на высоких скоростях и достижения высоких параметров эффективности. А также укрепления технологического лидерства", — рассказал Игорь Теткин.

Модель двигателя StrongWings Фото: Хабр

Как пишет "Хабр", проект StrongWings предполагает закрытую конструкцию двигателя, встроенного в кольцевой корпус. В теории, она защищает винты от внешних повреждений, а аэродинамическая форма канала помогает создавать дополнительную подъемную силу. Инженеры говорят, что нашли оптимальный баланс между мощностью и тягой, чтобы вентилятор не перегружал двигатель и сохранял эффективность.

Российские инженеры уверяют, что опытная установка хорошо показала себя в лабораторных тестах. Якобы, БПЛА издавал меньше шума, стал устойчивее, лучше управлялся на большой скорости.

Теперь StrongWings готовится к опытной эксплуатации. К 2027 году команда планирует выпустить серию модулей под разные типы беспилотников — от легких квадрокоптеров до тяжелых промышленных платформ. Пока неизвестно, захотят и смогут ли россияне применять технологию на фронте против Украины.

