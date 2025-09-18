У Росії обіцяють зробити дрони набагато швидшими і тихішими: що придумали інженери

Російський стартап StrongWings представив технологію створення високошвидкісних малошумних безпілотників, яку готують до дослідної експлуатації.

В її основі лежить спеціальна конструкція двигуна, що забезпечує ефективне створення тяги і зменшує шум. Про це керівник проєкту Ігор Теткін розповів російському Telegram-каналу "Дронофлот".

Інженери запропонували вбудувати двигун в аеродинамічний канал літального апарату. За їхніми словами, таке рішення збільшує ефективність і значно підвищує швидкість польоту та безпеку.

Крім того, нова технологія знижує вихроутворення на кінцях лопатей, які зазвичай створюють газодинамічний шум під час взаємодії з потоками повітря. Завдяки цьому безпілотник буде складніше виявити за звуком.

"Наша технологія — це системно оптимізована рухова установка. Яка складається з лопаткового апарату, двигуна та спеціального каналу. Розроблена для подолання обмежень відкритих гвинтів на високих швидкостях і досягнення високих параметрів ефективності. А також зміцнення технологічного лідерства", — розповів Ігор Тьоткін.

Модель двигуна StrongWings Фото: Хабр

Як пише "Хабр", проект StrongWings передбачає закриту конструкцію двигуна, вбудованого в кільцевий корпус. У теорії, вона захищає гвинти від зовнішніх пошкоджень, а аеродинамічна форма каналу допомагає створювати додаткову підйомну силу. Інженери кажуть, що знайшли оптимальний баланс між потужністю і тягою, щоб вентилятор не перевантажував двигун і зберігав ефективність.

Російські інженери запевняють, що дослідна установка добре показала себе в лабораторних тестах. Нібито, БПЛА видавав менше шуму, став стійкішим, краще управлявся на великій швидкості.

Тепер StrongWings готується до дослідної експлуатації. До 2027 року команда планує випустити серію модулів під різні типи безпілотників — від легких квадрокоптерів до важких промислових платформ. Поки невідомо, чи захочуть і чи зможуть росіяни застосовувати технологію на фронті проти України.

