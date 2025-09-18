"Утечки персональных данных украинцев не было": в Минюсте отреагировали на проблемы с е-Нотариатом

В Нотариальной палате Украины заявили об утечке данных граждан из госреестров во время тестирования новой системы е-Нотариат. Однако в Министерстве юстиции и Министерстве цифровой трансформации Украины отрицают, что информация оказалась в открытом доступе.

Related video

"Призываем граждан и представителей медиа быть внимательными: информация о якобы утечке персональных данных украинцев не соответствует действительности и является манипулятивной. Доступ к системе "е-Нотариат" имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей ежедневной деятельности", — заверили в Минюсте.

Пресс-служба напомнила, что специалисты обязаны беречь нотариальную тайну независимо от того, работают они в промышленной или тестовой среде. За период тестирования с 3 по 16 сентября систему испытали примерно 2000 нотариусов. В результате работы было собрано более 250 предложений, на основе которых будут происходить технические доработки.

"Министерство юстиции высоко ценит обратную связь от нотариусов. Именно поэтому мы берем время на тщательную проработку всех предложений, предоставленных в рамках первой части учебно-тестового периода", — отметили министерстве.

Теперь Минюст будет обновлять систему с учетом замечаний нотариусов. Когда изменения внесут, специалисты снова получат доступ для продолжения тестирования.

Публикация Министерства юстиции от 18 сентября Фото: Скриншот

Также информацию об утечке в комментарии Фокусу опровергло Минцифры.

"Информация об утечке персональных данных украинцев во время тестирования системы е-Нотариата не соответствует действительности. Важно понимать: нотариусы в своей работе ежедневно пользуются реестрами доверенностей и наследственных дел и работают с этими данными на законных основаниях с соблюдением правил нотариальной тайны", — заявила пресс-служба.

В министерстве заверили, что тестирование происходит в отдельной среде, а все созданные нотариальные записи не отображаются в госреестрах.

"е-Нотариат — одна из ключевых реформ, которая должна сделать нотариальные услуги удобными для людей, а работу нотариусов — более быстрой и безопасной", — добавили в Минцифры.

Напомним, Нотариальная палата Украины 18 сентября заявила, что официально обратилась к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко с требованием немедленно остановить тестирование системы е-Нотариат. Причиной, как сообщалось, стало то, что в публичный доступ попали доверенности, завещания и сопроводительные документы граждан.

Ранее, 21 августа, в Forbes информировали, что данные пользователей чат-бота Grok, разработанного компанией Илона Маска xAI, попали в сеть. В открытом доступе оказались личные переписки, пароли и даже опасные инструкции.