"Витоку персональних даних українців не було": у Мін'юсті відреагували на проблеми з е-Нотаріат

У Нотаріальній палаті України заявили про витік даних громадян з держреєстрів під час тестування нової системи е-Нотаріат. Однак у Міністерстві юстиції та Міністерстві цифрової трансформації України заперечують те, що інформація опинилась у відкритому доступі.

"Закликаємо громадян та представників медіа бути уважними: інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною. Доступ до системи "е-Нотаріат" мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності", — запевнили у Мін'юсті.

Пресслужба нагадала, що фахівці зобов'язані берегти нотаріальну таємницю незалежно від того, працюють вони у промисловому чи тестовому середовищі. За період тестування з 3 по 16 вересня систему випробували приблизно 2000 нотаріусів. В результаті роботи було зібрано понад 250 пропозицій, на основі яких відбуватимуться технічні доопрацювання.

"Міністерство юстиції високо цінує зворотний зв’язок від нотаріусів. Саме тому ми беремо час на ретельне опрацювання всіх пропозицій, наданих у межах першої частини навчально-тестового періоду", — зазначили в міністерстві.

Тепер Мін'юст оновлюватиме систему з урахуванням зауважень нотаріусів. Коли зміни внесуть, фахівці знову отримають доступ для продовження тестування.

Публікація Міністерства юстиції від 18 вересня

Також інформацію про витік у коментарі Фокусу спростувало Мінцифри.

"Інформація про витік персональних даних українців під час тестування системи е-Нотаріату не відповідає дійсності. Важливо розуміти: нотаріуси у своїй роботі щодня користуються реєстрами довіреностей і спадкових справ і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці", — заявила пресслужба.

У міністерстві запевнили, що тестування відбувається в окремому середовищі, а усі створені нотаріальні записи не відображаються у держреєстрах.

"е-Нотаріат — одна з ключових реформ, яка має зробити нотаріальні послуги зручними для людей, а роботу нотаріусів — швидшою та безпечнішою", — додали у Мінцифри.

Нагадаємо, Нотаріальна палата України 18 вересня заявила, що офіційно звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка з вимогою негайно зупинити тестування системи е-Нотаріат. Причиною, як повідомлялося, стало те, що у публічний доступ потрапили довіреності, заповіти та супровідні документи громадян.

