Уже на службе ВСУ: боевые роботы THeMIS получили новое оружие, чем это грозит России

Эстонская компания Milrem Robotics представила новые системы вооружения для своего наземного робота THeMIS на выставке DSEI 2025, которая состоялась в Лондоне.

Украинская армия с 2022 года использует эту технику, в том числе вооруженные модификации. Подробности сообщило издание Defence Express.

Milrem Robotics предлагает пять вариантов вооружения для THeMIS. На выставке показали НРК, оснащенные боевыми модулями с автоматической пушкой, пулеметом, зенитным комплексом с ракетами RBS 70 NG.

Еще один робот получил многофункциональную башню FMP от компании Moog, она позволяет запускать управляемые ракет ПЗРК FIM-92 Stinger, противотанковые ракеты, ракеты с полуактивными лазерными головками наведения и БПЛА. Появилась информация, что это могут быть даже зенитные дроны, такие как Coyote из США.

Дрон THeMIS с боевым модулем на выставке DSEI 2025 Фото: Twitter

Благодаря разнообразному оружию группа THeMIS может противодействовать почти всем типам целей на современном поле боя, включая пехоту, бронетехнику, самолеты, вертолеты и БПЛА. Однако у системы нет надежной защитой против FPV-дронов, которые стали главным средством поражения на войне в Украине.

Ранее писали, как ВСУ используют роботов THeMIS на войне в Украине. В 2024 году они активно разминировали мины, прокладывали маршруты и вывозили раненных бойцов.

В 2025 году украинцы вооружили робота THeMIS турелью с гранатометом "Буря". В августе вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров сообщил, что комплекс успешно прошел тестирование.