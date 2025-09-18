Уже на службе ВСУ: боевые роботы THeMIS получили новое оружие, чем это грозит России
Эстонская компания Milrem Robotics представила новые системы вооружения для своего наземного робота THeMIS на выставке DSEI 2025, которая состоялась в Лондоне.
Украинская армия с 2022 года использует эту технику, в том числе вооруженные модификации. Подробности сообщило издание Defence Express.
Milrem Robotics предлагает пять вариантов вооружения для THeMIS. На выставке показали НРК, оснащенные боевыми модулями с автоматической пушкой, пулеметом, зенитным комплексом с ракетами RBS 70 NG.
Еще один робот получил многофункциональную башню FMP от компании Moog, она позволяет запускать управляемые ракет ПЗРК FIM-92 Stinger, противотанковые ракеты, ракеты с полуактивными лазерными головками наведения и БПЛА. Появилась информация, что это могут быть даже зенитные дроны, такие как Coyote из США.
Благодаря разнообразному оружию группа THeMIS может противодействовать почти всем типам целей на современном поле боя, включая пехоту, бронетехнику, самолеты, вертолеты и БПЛА. Однако у системы нет надежной защитой против FPV-дронов, которые стали главным средством поражения на войне в Украине.
Ранее писали, как ВСУ используют роботов THeMIS на войне в Украине. В 2024 году они активно разминировали мины, прокладывали маршруты и вывозили раненных бойцов.
В 2025 году украинцы вооружили робота THeMIS турелью с гранатометом "Буря". В августе вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров сообщил, что комплекс успешно прошел тестирование.