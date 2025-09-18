Уже на службі ЗСУ: бойові роботи THeMIS отримали нову зброю, чим це загрожує Росії
Естонська компанія Milrem Robotics представила нові системи озброєння для свого наземного робота THeMIS на виставці DSEI 2025, яка відбулася в Лондоні.
Українська армія з 2022 року використовує цю техніку, зокрема збройні модифікації. Подробиці повідомило видання Defence Express.
Milrem Robotics пропонує п'ять варіантів озброєння для THeMIS. На виставці показали НРК, оснащені бойовими модулями з автоматичною гарматою, кулеметом, зенітним комплексом із ракетами RBS 70 NG.
Ще один робот отримав багатофункціональну башту FMP від компанії Moog, вона дає змогу запускати керовані ракет ПЗРК FIM-92 Stinger, протитанкові ракети, ракети з напівактивними лазерними голівками наведення та БПЛА. З'явилася інформація, що це можуть бути навіть зенітні дрони, такі як Coyote зі США.
Завдяки різноманітній зброї група THeMIS може протидіяти майже всім типам цілей на сучасному полі бою, включно з піхотою, бронетехнікою, літаками, гелікоптерами та БПЛА. Однак у системи немає надійного захисту проти FPV-дронів, які стали головним засобом ураження на війні в Україні.
Раніше писали, як ЗСУ використовують роботів THeMIS на війні в Україні. У 2024 році вони активно розміновували міни, прокладали маршрути і вивозили поранених бійців.
У 2025 році українці озброїли робота THeMIS туреллю з гранатометом "Буря". У серпні віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що комплекс успішно пройшов тестування.