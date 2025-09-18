Уже на службі ЗСУ: бойові роботи THeMIS отримали нову зброю, чим це загрожує Росії

Естонська компанія Milrem Robotics представила нові системи озброєння для свого наземного робота THeMIS на виставці DSEI 2025, яка відбулася в Лондоні.

Українська армія з 2022 року використовує цю техніку, зокрема збройні модифікації. Подробиці повідомило видання Defence Express.

Milrem Robotics пропонує п'ять варіантів озброєння для THeMIS. На виставці показали НРК, оснащені бойовими модулями з автоматичною гарматою, кулеметом, зенітним комплексом із ракетами RBS 70 NG.

Ще один робот отримав багатофункціональну башту FMP від компанії Moog, вона дає змогу запускати керовані ракет ПЗРК FIM-92 Stinger, протитанкові ракети, ракети з напівактивними лазерними голівками наведення та БПЛА. З'явилася інформація, що це можуть бути навіть зенітні дрони, такі як Coyote зі США.

Дрон THeMIS з бойовим модулем на виставці DSEI 2025 Фото: Twitter

Завдяки різноманітній зброї група THeMIS може протидіяти майже всім типам цілей на сучасному полі бою, включно з піхотою, бронетехнікою, літаками, гелікоптерами та БПЛА. Однак у системи немає надійного захисту проти FPV-дронів, які стали головним засобом ураження на війні в Україні.

Раніше писали, як ЗСУ використовують роботів THeMIS на війні в Україні. У 2024 році вони активно розміновували міни, прокладали маршрути і вивозили поранених бійців.

У 2025 році українці озброїли робота THeMIS туреллю з гранатометом "Буря". У серпні віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що комплекс успішно пройшов тестування.