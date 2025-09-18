Австралия готовится к войне и тестирует беспилотник Ghost Bat: кого боится страна (фото)

Дрон MQ-28 Ghost Bat Королевских ВВС Австралии недавно прошел летные испытания, взаимодействуя с самолетом E-7A Wedgetail. Это способствует расширению австралийских ВС перед лицом растущих амбиций Китая.

БПЛА выполнил автономный полет, а также разные задания, принял участие во многовариантных операциях с целью усиления флота ВВС Австралии, пишет newatlas.com.

Ghost Bat работал в паре с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail, а также совершал сетевой обмен данными между несколькими такими же дронами с помощью пилотируемого самолета.

Дроны MQ-28 Ghost Bat Фото: Commonwealth of Australia

Что известно о БПЛА MQ-28 Ghost Bat

Устройство имеет размах крыла 7,3 м и длину 11,7 м. Оно оснащено турбовентиляторным двигателем Williams FJ33, который обеспечивает высокую дозвуковую скорость и дальность полета более 3700 км. Кроме того, дрон имеет модульную носовую часть, способную нести разнообразную полезную нагрузку — от разведывательных датчиков до систем вооружения, — и обладает характеристиками, позволяющими ему действовать в паре с пилотируемыми истребителями.

В материале говорится, что MQ-28 Ghost Bat ведет к серьезным изменениям в оборонной политике Австралии.

"Одним из направлений этой политики было не только расширение австралийских вооруженных сил перед лицом растущих амбиций Китая, но и перенос как можно большего количества оборонного производства внутрь страны", — пишет авторы.

Помимо этого, Ghost Bat будет играть еще одну важную роль в обороне Австралии. Северное побережье страны считается уязвимым местом, требующим эвакуации в случае вторжения. Сейчас ситуация меняется, поскольку побережье усиленно охраняется и будет использоваться для размещения сил в случае войны. По этой причине военные базы на севере укрепляются и расширяются, чтобы принимать собственные, британские и американские атомные подлодки.

Дрон MQ-28 Ghost Bat Фото: Boeing

Северное побережье простирается на 10 953 км, и его сложно патрулировать. Именно здесь на помощь приходит Ghost Bat. Дроны должны будут контролировать и защищать побережье, и работать на повышение ситуационной осведомленности, выполнять слежку и перехват.

