Австралія готується до війни і тестує безпілотник Ghost Bat: кого боїться країна (фото)

Дрон MQ-28 Ghost Bat Королівських ВПС Австралії нещодавно пройшов льотні випробування, взаємодіючи з літаком E-7A Wedgetail. Це сприяє розширенню австралійських ЗС перед обличчям зростаючих амбіцій Китаю.

БПЛА виконав автономний політ, а також різні завдання, взяв участь у багатоваріантних операціях з метою посилення флоту ВПС Австралії, пише newatlas.com.

Ghost Bat працював у парі з літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління E-7A Wedgetail, а також здійснював мережевий обмін даними між кількома такими ж дронами за допомогою пілотованого літака.

Дрони MQ-28 Ghost Bat Фото: Commonwealth of Australia

Що відомо про БПЛА MQ-28 Ghost Bat

Пристрій має розмах крила 7,3 м і довжину 11,7 м. Він оснащений турбовентиляторним двигуном Williams FJ33, який забезпечує високу дозвукову швидкість і дальність польоту понад 3700 км. Крім того, дрон має модульну носову частину, здатну нести різноманітне корисне навантаження — від розвідувальних датчиків до систем озброєння, — і має характеристики, що дають йому змогу діяти в парі з пілотованими винищувачами.

У матеріалі йдеться, що MQ-28 Ghost Bat веде до серйозних змін в оборонній політиці Австралії.

"Одним із напрямів цієї політики було не тільки розширення австралійських збройних сил перед обличчям зростаючих амбіцій Китаю, а й перенесення якомога більшої кількості оборонного виробництва всередину країни", — пишуть автори.

Крім цього, Ghost Bat відіграватиме ще одну важливу роль в обороні Австралії. Північне узбережжя країни вважається вразливим місцем, яке потребує евакуації в разі вторгнення. Зараз ситуація змінюється, оскільки узбережжя посилено охороняється і буде використовуватися для розміщення сил у разі війни. З цієї причини військові бази на півночі зміцнюються і розширюються, щоб приймати власні, британські та американські атомні підводні човни.

Дрон MQ-28 Ghost Bat Фото: Boeing

Північне узбережжя простягається на 10 953 км, і його складно патрулювати. Саме тут на допомогу приходить Ghost Bat. Дрони повинні будуть контролювати і захищати узбережжя, і працювати на підвищення ситуаційної обізнаності, виконувати стеження і перехоплення.

