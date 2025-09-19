"Киев Цифровой" на ремонте: в приложении исправляют "временный сбой" (скриншот)

Киевляне не имеют доступа к покупке онлайн-билетов на общественный транспорт, пополнению проездных и оплате парковки через приложение "Киев Цифровой". Пользователям сообщили, что проводятся технические работы.

"Нужно немного времени для технических работ. Попробуйте еще раз позже", — говорится в ошибке, которую видят пользователи при попытке зайти в "Киев Цифровой", как передает Фокус.

Вместо привычной главной страницы киевляне могут увидеть сообщение о ситуации с ограниченным функционалом.

"Сервисы на ремонте. Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока доступны только возможности в офлайне и оповещения о воздушной тревоге", — указано на странице.

Также пользователи могут просмотреть карту укрытий в Киеве и почитать ответы на часто задаваемые вопросы. За помощью приложение советует обращаться в службу поддержки на электронную почту.

В приложении "Киев Цифровой" продолжаются технические работы Фото: Скриншот

В соцсетях приложения "Киев Цифровой" на момент публикации не комментировали сбой. Однако утром 18 сентября в Киевской городской государственной администрации также сообщали о перебоях с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера из-за ночного обстрела. Проблемы объяснили повреждением подключения к оператору телекоммуникационной сети, предоставляющей услуги КП "Киевпастранс". Из-за этого также не работал официальный сайт компании, работу которого уже восстановили.

"Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев", — отмечали в КГГА.

Напомним, 18 сентября в Нотариальной палате Украины заявили об утечке персональных данных граждан из-за тестирования системы е-Нотариат.

Однако в Минюсте и Минцифире утечку отрицали, пояснив, что тестирование происходило в отдельной среде. Пока доступ к ней для специалистов закрыли, но вскоре восстановят.