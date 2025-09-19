"Київ Цифровий" на ремонті: у застосунку виправляють "тимчасовий збій" (скриншот)

Кияни не мають доступу до купівлі онлайн-квитків на громадський транспорт, поповнення проїзних та оплати паркування через застосунок "Київ Цифровий". Користувачам повідомили, що проводяться технічні роботи.

"Треба трохи часу для технічних робіт. Спробуйте ще раз пізніше", — йдеться у помилці, яку бачать користувачі при спробі зайти у "Київ Цифровий", як передає Фокус.

Замість звичної головної сторінки кияни можуть побачити повідомлення про ситуацію з обмеженим функціоналом.

"Сервіси на ремонті. Виправляємо тимчасовий збій, щоб усі сервіси працювали як слід. Поки доступні лише можливості в офлайні та сповіщення про повітряну тривогу", — зазначено на сторінці.

Також користувачі можуть переглянути мапу укриттів у Києві та почитати відповіді на часті запитання. За допомогою застосунок радить звертатись до служби підтримки на електронну пошту.

У соцмережах застосунку "Київ Цифровий" на момент публікації не коментували збій. Однак зранку 18 вересня у Київській міській державій адміністрації також повідомляли про перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера через нічний обстріл. Проблеми пояснили пошкодженням підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Через це також не працював офіційний сайт компанії, роботу якого вже відновили.

"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", — зазначали у КМДА.

