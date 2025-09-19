У Китая появился огромный морской беспилотник: для чего он может понадобиться (фото)
Китай показал свой подводный беспилотник AJX002. В описании он фигурировал как минный заградитель, и эта характеристика подтвердилась, когда его продемонстрировали на публике.
Система минирования AJX002 была представлена на недавнем военном параде в Пекине, пишет navalnews.com. AJX002 относится к категории подводных дронов, условно относящихся к сверхбольшим (XLUUV). Исходя из его размеров и характеристик соответствующих типов, можно оценить его дальность полета в расстояние около 1000 морских миль (1800 км). Эксперты пришли к такому выводу на основании того, что примерно половина корпуса дрона отдана под литиевые аккумуляторы. Китайский беспилотник сравнивают с норвежским аппаратом HUGIN Endurance – правда, дальность полета у того лишь 1200 морских миль.
Конструкция AJX002 внешне напоминает торпеду, при этом он значительно тоньше любой торпеды или подводной лодки. За исключением небольшого гидролокатора уклонения от препятствий в носовой части, датчиков для обнаружения вражеского корабля не выявлено. А на задней части судна имеется небольшой купол: предположительно, это антенна связи, для приема сигнала которой дрон должен находиться на поверхности.
При этом в передней части нет никаких признаков управляющих поверхностей или двигателей. В сочетании с крестообразным хвостовым оперением это говорит о том, что беспилотник не маневренный, он не может зависать или удерживать положение, и, по словам экспертов, его точность наведения над морским дном, по-видимому, низкая (по крайней мере, с точки зрения навигации в ограниченном пространстве). Предполагают также, что предназначение AJX002 – оснащение глубоководными минами.
