У Китая появился огромный морской беспилотник: для чего он может понадобиться (фото)

Китай показал свой подводный беспилотник AJX002. В описании он фигурировал как минный заградитель, и эта характеристика подтвердилась, когда его продемонстрировали на публике.

Система минирования AJX002 была представлена на недавнем военном параде в Пекине, пишет navalnews.com. AJX002 относится к категории подводных дронов, условно относящихся к сверхбольшим (XLUUV). Исходя из его размеров и характеристик соответствующих типов, можно оценить его дальность полета в расстояние около 1000 морских миль (1800 км). Эксперты пришли к такому выводу на основании того, что примерно половина корпуса дрона отдана под литиевые аккумуляторы. Китайский беспилотник сравнивают с норвежским аппаратом HUGIN Endurance – правда, дальность полета у того лишь 1200 морских миль.

Китайский морской дрон AJX002

Конструкция AJX002 внешне напоминает торпеду, при этом он значительно тоньше любой торпеды или подводной лодки. За исключением небольшого гидролокатора уклонения от препятствий в носовой части, датчиков для обнаружения вражеского корабля не выявлено. А на задней части судна имеется небольшой купол: предположительно, это антенна связи, для приема сигнала которой дрон должен находиться на поверхности.

При этом в передней части нет никаких признаков управляющих поверхностей или двигателей. В сочетании с крестообразным хвостовым оперением это говорит о том, что беспилотник не маневренный, он не может зависать или удерживать положение, и, по словам экспертов, его точность наведения над морским дном, по-видимому, низкая (по крайней мере, с точки зрения навигации в ограниченном пространстве). Предполагают также, что предназначение AJX002 – оснащение глубоководными минами.

