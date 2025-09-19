У Китаю з'явився величезний морський безпілотник: для чого він може знадобитися (фото)

Китай показав свій підводний безпілотник AJX002. В описі він фігурував як мінний загороджувач, і ця характеристика підтвердилася, коли його продемонстрували на публіці.

Система мінування AJX002 була представлена на нещодавньому військовому параді в Пекіні, пише navalnews.com. AJX002 належить до категорії підводних дронів, що умовно належать до надвеликих (XLUUV). Виходячи з його розмірів і характеристик відповідних типів, можна оцінити його дальність польоту в відстань близько 1000 морських миль (1800 км). Експерти дійшли такого висновку на підставі того, що приблизно половина корпусу дрона віддана під літієві акумулятори. Китайський безпілотник порівнюють із норвезьким апаратом HUGIN Endurance — щоправда, дальність польоту в того лише 1200 морських миль.

Китайський морський дрон AJX002

Конструкція AJX002 зовні нагадує торпеду, при цьому він значно тонший за будь-яку торпеду або підводний човен. За винятком невеликого гідролокатора ухилення від перешкод у носовій частині, датчиків для виявлення ворожого корабля не виявлено. А на задній частині судна є невеликий купол: імовірно, це антена зв'язку, для прийому сигналу якої дрон має перебувати на поверхні.

При цьому в передній частині немає жодних ознак керуючих поверхонь або двигунів. У поєднанні з хрестоподібним хвостовим оперенням це свідчить про те, що безпілотник не маневрений, він не може зависати або утримувати положення, і, за словами експертів, його точність наведення над морським дном, очевидно, низька (принаймні, з точки зору навігації в обмеженому просторі). Припускають також, що призначення AJX002 — оснащення глибоководними мінами.

