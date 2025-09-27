Позаботьтесь о безопасности: как найти и удалить свои личные данные в интернете

В современном мире конфиденциальность почти невозможна. Мы оставляем в интернете множество следов, и часто злоумышленникам даже не надо прикладывать много усилий, чтобы найти эти персональные данные.

Каждый раз, когда вы пользуетесь интернетом, вы вносите свой вклад в свой цифровой профиль, поясняет slashgear.com. Этот цифровой профиль может включать в себя множество данных о вас: от ваших покупок и интересов до места работы и проживания.

Причем не все ваши персональные данные попадают в сеть из-за излишнего распространения информации в социальных сетях. Иногда это могут быть просто общедоступные записи, поскольку закон позволяет держать открытыми определенные виды персональных данных (например, списки избирателей).

Как найти свои данные в интернете

Чтобы вернуть себе контроль над своей цифровой личностью, для начала следует узнать, где находится ваша информация. Найдите себя в Google, используя свое полное имя, номер телефона и адрес электронной почты. Убедитесь, что ваше имя заключено в кавычки, чтобы получить правильные результаты.

Вы также можете воспользоваться функцией Google "Результаты о вас" (инструментом, предназначенным для указания того, где в интернете отображается ваша личная информация). Он же даст возможность удалить свою информацию из результатов поиска.

Если вы предпочитаете автоматизированный и не требующий вмешательства подход, вам могут помочь такие инструменты, как Incogni, DeleteMe и OneRep. Это инструменты поиска, которые можно использовать для сканирования интернета и определения местонахождения ваших персональных данных на разных платформах. Правда, обычно такие сервисы платные.

Как удалить личные данные

Если ваша информация попала на сайты брокеров данных, посетите эти сайты и следуйте инструкциям по удалению. Это может включать в себя поиск разделов "Отказ" или "Конфиденциальность"– довольно утомительно, но безопасность того стоит.

Помните также про свои неактивные аккаунты в соцсетях. Мошенники все равно могут красть с них информацию, так что лучше удалите аккаунты, которыми не пользуетесь. Активные аккаунты тоже надо контролировать – регулярно проверяйте настройки конфиденциальности и делитесь контентом лишь с той аудиторией, которой вы доверяете. Еще можно включить двухфакторную или даже многофакторную аутентификацию для своих аккаунтов.

Стоит отметить, что защита ваших данных – это не одноразовая акция, а непрерывный процесс. Возьмите за привычку периодически искать информацию о себе в Google, чтобы узнать, какая информация остается общедоступной. Тут можно воспользоваться автоматическими настройками, такими как Google Alerts, – чтобы получать уведомления, если ваши данные снова появятся в сети.

