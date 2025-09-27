Подбайте про безпеку: як знайти і видалити свої особисті дані в інтернеті

У сучасному світі конфіденційність майже неможлива. Ми залишаємо в інтернеті безліч слідів, і часто зловмисникам навіть не треба докладати багато зусиль, щоб знайти ці персональні дані.

Щоразу, коли ви користуєтеся інтернетом, ви робите свій внесок у свій цифровий профіль, пояснює slashgear.com. Цей цифровий профіль може містити безліч даних про вас: від ваших покупок та інтересів до місця роботи і проживання.

Причому не всі ваші персональні дані потрапляють у мережу через надмірне поширення інформації в соціальних мережах. Іноді це можуть бути просто загальнодоступні записи, оскільки закон дозволяє тримати відкритими певні види персональних даних (наприклад, списки виборців).

Як знайти свої дані в інтернеті

Щоб повернути собі контроль над своєю цифровою особистістю, для початку слід дізнатися, де знаходиться ваша інформація. Знайдіть себе в Google, використовуючи своє повне ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти. Переконайтеся, що ваше ім'я укладено в лапки, щоб отримати правильні результати.

Ви також можете скористатися функцією Google "Результати про вас" (інструментом, призначеним для зазначення того, де в інтернеті відображається ваша особиста інформація). Він же дасть можливість видалити свою інформацію з результатів пошуку.

Якщо ви віддаєте перевагу автоматизованому підходу, який не потребує втручання, вам можуть допомогти такі інструменти, як Incogni, DeleteMe і OneRep. Це інструменти пошуку, які можна використовувати для сканування інтернету і визначення місцезнаходження ваших персональних даних на різних платформах. Щоправда, зазвичай такі сервіси платні.

Як видалити особисті дані

Якщо ваша інформація потрапила на сайти брокерів даних, відвідайте ці сайти і дотримуйтесь інструкцій з видалення. Це може включати в себе пошук розділів "Відмова" або "Конфіденційність" — досить виснажливо, але безпека того варта.

Пам'ятайте також про свої неактивні акаунти в соцмережах. Шахраї все одно можуть красти з них інформацію, тож краще видаліть акаунти, якими не користуєтеся. Активні акаунти теж треба контролювати — регулярно перевіряйте налаштування конфіденційності та діліться контентом лише з тією аудиторією, якій ви довіряєте. Ще можна увімкнути двофакторну або навіть багатофакторну автентифікацію для своїх акаунтів.

Варто зазначити, що захист ваших даних — це не одноразова акція, а безперервний процес. Візьміть за звичку періодично шукати інформацію про себе в Google, щоб дізнатися, яка інформація залишається загальнодоступною. Тут можна скористатися автоматичними налаштуваннями, такими як Google Alerts, — щоб отримувати повідомлення, якщо ваші дані знову з'являться в мережі.

