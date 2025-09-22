Galaxy S25 не стоит своих денег: новый Samsung ничем не хуже и стоит всего 700 долларов (фото)

Нынешний год выдался очень насыщенным для компании Samsung. В начале года она представила линейку смартфонов S25 в трех версиях, затем последовала сверхтонкая модель S25 Edge, и, наконец, в сентябре был представлен смартфон Galaxy S25 FE.

S25 FE почти ни в чем не уступает основным моделям S25, а стоит дешевле, отмечает The Sun. Эксперты издания провели сравнение и пришли к выводу, что больших отличий нет ни в технических характеристиках, ни в дизайне. Цена смартфона на Verizon варьируется от 650 до 710 долларов – за модели с памятью 128 и 256 ГБ соответственно (около 32 тысяч в пересчете на гривны).

Телефон Samsung Galaxy S25 FE Фото: The Sun

Рамка у Galaxy S25 FE алюминиевая, как и у базовой модели, а не титановая, как у S25 Ultra, но, по словам экспертов, для большинства людей это не имеет большого значения. Правда, весит S25 FE побольше – 190 граммов (по сравнению с S25 – 162 грамма).

S25 FE использует чипсет Exynos 2400 и 8 ГБ оперативной памяти – это меньшая мощность, чем у базового S25 со Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти. Но в ходе тестирования особых проблем с использованием не обнаружилось – хотя в сложных графических играх смартфон не проверяли, так что разница, возможно, будет более заметна геймерам.

Программное обеспечение работает примерно так же, как и на базовой модели, – используется Android 16 с новой оболочкой One UI 8 от Samsung. Между прочим, компания заявила, что для серии Galaxy S25 будет предоставлено не менее семи поколений обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.

Что касается батареи, то аккумулятор S25 FE даже побольше, чем у базового S25 (4900 мАч против 4000 мАч). Среди важных улучшений отмечают скорость зарядки 45 Вт – теперь устройство можно за полчаса зарядить до 65%. Единственным недостатком называется то, что в комплект не входит вилка на 45 Вт, поэтому ее придется покупать отдельно.

Камеры S25 FE не сильно изменились по сравнению с прошлогодней моделью S24 FE и представляют собой тройную систему, включающую 50-мегапиксельный основной объектив, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Но селфи-камера дождалась важного обновления: теперь она получила разрешение 12 мегапикселей и может делать гораздо более насыщенные снимки.

