Galaxy S25 не вартий своїх грошей: новий Samsung нічим не гірший і коштує всього 700 доларів (фото)

Нинішній рік видався дуже насиченим для компанії Samsung. На початку року вона представила лінійку смартфонів S25 у трьох версіях, потім послідувала надтонка модель S25 Edge, і, нарешті, у вересні був представлений смартфон Galaxy S25 FE.

S25 FE майже ні в чому не поступається основним моделям S25, а коштує дешевше, зазначає The Sun. Експерти видання провели порівняння і дійшли висновку, що великих відмінностей немає ні в технічних характеристиках, ні в дизайні. Ціна смартфона на Verizon варіюється від 650 до 710 доларів — за моделі з пам'яттю 128 і 256 ГБ відповідно (близько 32 тисяч у перерахунку на гривні).

Телефон Samsung Galaxy S25 FE Фото: The Sun

Рамка у Galaxy S25 FE алюмінієва, як і в базової моделі, а не титанова, як у S25 Ultra, але, за словами експертів, для більшості людей це не має великого значення. Щоправда, важить S25 FE більше — 190 грамів (порівняно з S25 — 162 грами).

S25 FE використовує чипсет Exynos 2400 і 8 ГБ оперативної пам'яті — це менша потужність, ніж у базового S25 зі Snapdragon 8 Elite і 12 ГБ оперативної пам'яті. Але під час тестування особливих проблем з використанням не виявилося — хоча в складних графічних іграх смартфон не перевіряли, тож різниця, можливо, буде помітнішою геймерам.

Програмне забезпечення працює приблизно так само, як і на базовій моделі, — використовується Android 16 з новою оболонкою One UI 8 від Samsung. Між іншим, компанія заявила, що для серії Galaxy S25 буде надано не менше семи поколінь оновлень ОС і сім років оновлень безпеки.

Що стосується батареї, то акумулятор S25 FE навіть більший, ніж у базового S25 (4900 мАг проти 4000 мАг). Серед важливих поліпшень відзначають швидкість зарядки 45 Вт — тепер пристрій можна за півгодини зарядити до 65%. Єдиним недоліком називається те, що в комплект не входить вилка на 45 Вт, тому її доведеться купувати окремо.

Камери S25 FE не сильно змінилися порівняно з торішньою моделлю S24 FE і являють собою потрійну систему, що включає 50-мегапіксельний основний об'єктив, 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 8-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Але селфі-камера дочекалася важливого оновлення: тепер вона отримала роздільну здатність 12 мегапікселів і може робити набагато більш насичені знімки.

