Не только iPhone Air: на какие тонкие смартфоны обратить внимание в 2025 году (фото)

Фаворитом среди тонких смартфонов в этом году считается iPhone Air – самый тонкий iPhone в истории. Но гаджетами Apple дело не ограничивается. 2025 год вообще стал очень успешным для брендов, выпустивших ультратонкие модели.

Современным телефонам уже не приходится жертвовать производительностью ради дизайна, отмечает gizmochina.com. Издание составило собственный рейтинг лучших тонких смартфонов 2025 года

iPhone 17 Air

Новый смартфон от Apple, конечно, открывает список. Его толщина – всего 5,64 мм. Устройство оснащено 6,5-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с технологией ProMotion до 120 Гц и пиковой яркостью на открытом воздухе 3000 нит.

Смартфон iPhone 17 Air Фото: engadget.com

Смартфон поддерживает функцию Always On Display и использует покрытие Ceramic Shield 2 и на передней, и на задней панели.

Еще iPhone Air оснащен чипом A19 Pro, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Чип включает в себя 6-ядерный центральный процессор, 5-ядерный графический процессор с нейронными ускорителями и новый беспроводной чип Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

iPhone Air поддерживает подключение только к eSIM по всему миру и работает под управлением iOS 26.

Samsung Galaxy S25 Edge

Это еще один телефон-рекордсмен – он самый тонкий из гаджетов серии S на сегодняшний день. Его толщина составляет 5,8 мм, а вес – всего 163 г.

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым QHD+ LTPO AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2. Он работает на чипсете Snapdragon 8 Elite для Galaxy и имеет степень защиты от пыли и воды IP68.

S25 Edge работает под управлением Android 15 с оболочкой One UI 7. Samsung интегрировала на устройство очень полезные функции Galaxy AI – например, расшифровку звонков.

Oppo Find N5

Складной смартфон с акцентом на тонкий дизайн. В разложенном состоянии его толщина составляет всего 4,21 мм, в сложенном – 8,93 мм.

Смартфон Oppo Find N5 Фото: Phone Arena

Телефон снабдили 8,12-дюймовым складным дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 2K и 6,62-дюймовым внешним дисплеем FHD+ AMOLED. Оба дисплея поддерживают частоту обновления до 120 Гц и ввод с помощью стилуса.

Oppo Find N5 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и получил 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Еще стоит отметить кремний-углеродную батарею емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Еще один премиальный складной смартфон. Он весит 215 г, а его толщина – всего 4,2 мм в разложенном состоянии.

Складной смартфон Galaxy Z Fold 7 Фото: zdnet.com

Флагманская "раскладушка" от Samsung оснащена 8-дюймовым складным AMOLED-дисплеем QXGA+ и 6,5-дюймовым внешним экраном FHD+. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления 120 Гц и защищены стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 на внешнем дисплее.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite for Galaxy и получил до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Tecno Pova Slim 5G

Самый тонкий смартфон китайского бренда Tecno. Он оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

Смартфон Tecno Pova Slim 5G Фото: Mint

Работает на чипсете MediaTek Dimensity 6400 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти под управлением Android 15 с оболочкой HiOS 15.

