Не тільки iPhone Air: на які тонкі смартфони звернути увагу у 2025 році (фото)

Фаворитом серед тонких смартфонів цього року вважається iPhone Air — найтонший iPhone в історії. Але гаджетами Apple справа не обмежується. 2025 рік взагалі став дуже успішним для брендів, які випустили ультратонкі моделі.

Сучасним телефонам уже не доводиться жертвувати продуктивністю заради дизайну, зазначає gizmochina.com. Видання склало власний рейтинг найкращих тонких смартфонів 2025 року

iPhone 17 Air

Новий смартфон від Apple, звісно, відкриває список. Його товщина — всього 5,64 мм. Пристрій оснащений 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR з технологією ProMotion до 120 Гц і піковою яскравістю на відкритому повітрі 3000 ніт.

Смартфон iPhone 17 Air Фото: engadget.com

Смартфон підтримує функцію Always On Display і використовує покриття Ceramic Shield 2 і на передній, і на задній панелі.

Ще iPhone Air оснащений чипом A19 Pro, виготовленим за 3-нм техпроцесом. Чип містить 6-ядерний центральний процесор, 5-ядерний графічний процесор з нейронними прискорювачами і новий бездротовий чип Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.

iPhone Air підтримує підключення тільки до eSIM по всьому світу і працює під управлінням iOS 26.

Samsung Galaxy S25 Edge

Це ще один телефон-рекордсмен — він найтонший з гаджетів серії S на сьогоднішній день. Його товщина становить 5,8 мм, а вага — всього 163 г.

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: Tom's Guide/Джон Веласко

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим QHD+ LTPO AMOLED-дисплеєм з адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц і захисним склом Gorilla Glass Ceramic 2. Він працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite для Galaxy і має ступінь захисту від пилу і води IP68.

S25 Edge працює під управлінням Android 15 з оболонкою One UI 7. Samsung інтегрувала на пристрій дуже корисні функції Galaxy AI — наприклад, розшифровку дзвінків.

Oppo Find N5

Складаний смартфон з акцентом на тонкий дизайн. У розкладеному стані його товщина становить лише 4,21 мм, у складеному — 8,93 мм.

Смартфон Oppo Find N5 Фото: Phone Arena

Телефон забезпечили 8,12-дюймовим складним дисплеєм LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2K і 6,62-дюймовим зовнішнім дисплеєм FHD+ AMOLED. Обидва дисплеї підтримують частоту оновлення до 120 Гц і введення за допомогою стилуса.

Oppo Find N5 працює на процесорі Snapdragon 8 Elite і отримав 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 512 ГБ вбудованої пам'яті UFS 4.0. Ще варто відзначити кремній-вуглецеву батарею ємністю 5600 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт і бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Ще один преміальний складаний смартфон. Він важить 215 г, а його товщина — лише 4,2 мм у розкладеному стані.

Складаний смартфон Galaxy Z Fold 7 Фото: zdnet.com

Флагманська "розкладачка" від Samsung оснащена 8-дюймовим складним AMOLED-дисплеєм QXGA+ і 6,5-дюймовим зовнішнім екраном FHD+. Обидва дисплеї підтримують адаптивну частоту оновлення 120 Гц і захищені склом Gorilla Glass Ceramic 2 на зовнішньому дисплеї.

Смартфон працює на чипсеті Snapdragon 8 Elite for Galaxy і отримав до 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Tecno Pova Slim 5G

Найтонший смартфон китайського бренду Tecno. Він оснащений 6,78-дюймовим вигнутим вигнутим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю 4500 ніт і захисним склом Gorilla Glass 7i.

Смартфон Tecno Pova Slim 5G Фото: Mint

Працює на чипсеті MediaTek Dimensity 6400 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті під управлінням Android 15 з оболонкою HiOS 15.

