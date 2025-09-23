В "Резерв+" произошел сбой: в Минобороны отреагировали на "технические трудности" (скриншот)

Пользователи приложения "Резерв+" столкнулись со сбоем, в результате которого нельзя обновить электронный военно-учетный документ. В Министерстве обороны дали советы военнообязанным на то время, пока будут исправлять ситуацию.

"Сейчас наблюдается осложнение обмена данными между приложением "Резерв+" и реестром военнообязанных, призывников и резервистов. Все ранее выданные документы остаются действительными", — заявили в Минобороны.

Из-за "временных технических трудностей" пользователи не могут обновлять электронный военно-учетный документ и отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.).

В министерстве посоветовали сохранить электронный ВОД в PDF-формате, чтобы он всегда был под рукой. Для этого на главной странице нужно нажать на три точки, а после этого выбрать "Загрузить PDF".

"Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", — добавила пресс-служба.

Фокус передает, что в "Резерв+" вместо электронного ВОД высвечивается ошибка. Пока система безрезультатно ищет данные в реестре, военнообязанным предлагают просмотреть вакансии в Силах обороны.

В "Резерв+" происходит обновление информации из реестра без результата Фото: Скриншот

Напомним, в Минобороны рассказали о новой отметке "Требует базовой общевойсковой подготовки". Ее видят военнообязанные, которые имеют специальность ВОС-999.

Также через "Резерв+" теперь можно оплатить штраф за неустановку на воинский учет. Однако, как отметили в Минобороны, от обязанности это не освобождает.