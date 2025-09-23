У "Резерв+" стався збій: у Міноборони відреагували на "технічні труднощі" (скриншот)

Користувачі застосунку "Резерв+" зіштовхнулись зі збоєм, в результаті якого не можна оновити електронний військово-обліковий документ. У Міністерстві оборони дали поради військовозобов'язаними на той час, поки виправлятимуть ситуацію.

Related video

"Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком "Резерв+" та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Усі раніше видані документи залишаються дійсними", — заявили у Міноборони.

Через "тимчасові технічні труднощі" користувачі не можуть оновлювати електронний військово-обліковий документ і надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

У міністерстві порадили зберегти електронного ВОД у PDF-форматі, щоб він завжди був під рукою. Для цього на головній сторінці потрібно натиснути на три крапки, а після цього обрати "Завантажити PDF".

"Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом", — додала пресслужба.

Фокус передає, що у "Резерв+" замість електронного ВОД висвічується помилка. Поки система безрезультатно шукає дані у реєстрі, військовозобов'язаним пропонують переглянути вакансії у Силах оборони.

У "Резерв+" відбувається оновлення інформації з реєстру без результату Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про нову позначку "Потребує базової загальновійськової підготовки". Її бачать військовозобов’язані, які мають спеціальність ВОС-999.

Також через "Резерв+" тепер можна оплатити штраф за непостановку на військовий облік. Однак, як наголосили у Міноборони, від обов’язку це не звільняє.