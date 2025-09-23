Солнечные батареи больше не будут прежними: все изменит один новый элемент

В Нидерландах удалось создать принципиально новые солнечные батареи, заменив один важный компонент. Теперь солнечные элементы станут и дешевле, и экологичнее.

Нидерландские специалисты воспользовались методом трафаретной печати и нанесли на солнечные элементы медь вместо традиционного серебра, пишет ioplus.nl. Применение меди обойдется гораздо дешевле, и, к тому же, производство солнечных батарей не будет зависеть от роста цен на серебро – и от его возможного в будущем дефицита.

Новый метод, использующий технологию трафаретной печати, позволяет наносить очень тонкие медные линии как на лицевую, так и на обратную сторону солнечных элементов. Эффективность этих элементов с медным покрытием отличается от эффективности привычных элементов с серебряным покрытием всего на 1%.

Кроме того, что медь намного дешевле серебра, они еще и намного более распространенный металл, – так что производство солнечных элементов по новой технологии можно масштабировать, не опасаясь проблем с сырьем.

Как отмечает издание, мировой спрос на солнечную энергию продолжает расти, и к 2035 году ежегодный прирост мощностей фотоэлектрических установок может достичь почти 1 тераватта. Если оставаться на старой серебряной технологии, то только на производство солнечных батарей будет уходить до 50% ежегодно добываемого серебра. Так что замена серебра на медь получается выгодной со всех сторон.

Также стало известно, что тонкие солнечные панели заменят обычные. В солнечных модулях нового типа фотоэлектрический материал наносится тонким слоем на гибкую основу из пластика или металла.

