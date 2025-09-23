Сонячні батареї більше не будуть колишніми: все змінить один новий елемент

У Нідерландах вдалося створити принципово нові сонячні батареї, замінивши один важливий компонент. Тепер сонячні елементи стануть і дешевшими, і екологічнішими.

Нідерландські фахівці скористалися методом трафаретного друку і нанесли на сонячні елементи мідь замість традиційного срібла, пише ioplus.nl. Застосування міді обійдеться набагато дешевше, і, до того ж, виробництво сонячних батарей не залежатиме від зростання цін на срібло — і від його можливого в майбутньому дефіциту.

Новий метод, що використовує технологію трафаретного друку, дає змогу наносити дуже тонкі мідні лінії як на лицьову, так і на зворотний бік сонячних елементів. Ефективність цих елементів з мідним покриттям відрізняється від ефективності звичних елементів зі срібним покриттям лише на 1%.

Крім того, що мідь набагато дешевша за срібло, вона ще й набагато поширеніший метал, — тож виробництво сонячних елементів за новою технологією можна масштабувати, не побоюючись проблем із сировиною.

Як зазначає видання, світовий попит на сонячну енергію продовжує зростати, і до 2035 року щорічний приріст потужностей фотоелектричних установок може сягнути майже 1 тераватта. Якщо залишатися на старій срібній технології, то тільки на виробництво сонячних батарей витрачатиметься до 50% щорічно видобутого срібла. Тож заміна срібла на мідь виходить вигідною з усіх боків.

Також стало відомо, що тонкі сонячні панелі замінять звичайні. У сонячних модулях нового типу фотоелектричний матеріал наноситься тонким шаром на гнучку основу із пластику або металу.

