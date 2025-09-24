Трудности перевода в прошлом: в WhatsApp можно общаться по-новому благодаря очень полезной функции

Мессенджеры вроде WhatsApp очень упростили общение. Но до сих пор было довольно утомительно копировать и вставлять текст в приложение-переводчик, если собеседник не говорит на твоем языке.

Теперь WhatsApp запускает новую функцию перевода, которая будет доступна и для Android, и для iOS, сообщает androidpolice.com. Функция перевода также будет доступна для групповых чатов и обновлений каналов. А для того, чтобы получить перевод, достаточно будет просто долго нажать на сообщение.

К тому же, как отмечает издание, несмотря не все новшества, настройки конфиденциальности останутся прежними. Правда, возможности перевода будут несколько отличаться для разных устройств. Например, пользователи Android пока смогут переводить на шесть языков – арабский, английский, хинди, португальский, русский и испанский. У пользователей iOS возможностей гораздо больше – там есть поддержка более чем 19 языков. Впрочем, со временем число поддерживаемых языков обещают в любом случае увеличить.

Помимо новой функции перевода, в недавней бета-версии WhatApp эксперты нашли и еще несколько интересных изменений – в частности, появилась возможность отключать уведомления о вызовах для групповых чатов. Пока что эта функция недоступна широкой публике, но уже известно, что она напоминает аналогичную функцию в приложении Slack.

Также Фокус сообщал, как защититься от слежки в мессенджерах с помощью секретного кода. Суть метода довольно проста: у каждого чата со сквозным шифрованием есть уникальный код безопасности, и он должен быть одинаковым у вас и у вашего собеседника (так это работает, в том числе, и в WhatApp).

Ранее стало известно, как защититься от мошенников в приложении WhatsApp. Тогда речь шла о возможном мошенничестве в групповых чатах.