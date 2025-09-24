Труднощі перекладу в минулому: у WhatsApp можна спілкуватися по-новому завдяки дуже корисній функції

Месенджери на кшталт WhatsApp дуже спростили спілкування. Але досі було доволі виснажливо копіювати і вставляти текст у застосунок-перекладач, якщо співрозмовник не розмовляє твоєю мовою.

Тепер WhatsApp запускає нову функцію перекладу, яка буде доступна і для Android, і для iOS, повідомляє androidpolice.com. Функція перекладу також буде доступна для групових чатів і оновлень каналів. А для того, щоб отримати переклад, достатньо буде просто довго натиснути на повідомлення.

До того ж, як зазначає видання, незважаючи не всі нововведення, налаштування конфіденційності залишаться колишніми. Щоправда, можливості перекладу дещо відрізнятимуться для різних пристроїв. Наприклад, користувачі Android поки що зможуть перекладати шістьма мовами — арабською, англійською, хінді, португальською, російською та іспанською. У користувачів iOS можливостей набагато більше — там є підтримка більш ніж 19 мов. Втім, з часом кількість підтримуваних мов обіцяють у будь-якому разі збільшити.

Крім нової функції перекладу, в нещодавній бета-версії WhatApp експерти знайшли і ще кілька цікавих змін — зокрема, з'явилася можливість відключати повідомлення про виклики для групових чатів. Поки що ця функція недоступна широкій публіці, але вже відомо, що вона нагадує аналогічну функцію в додатку Slack.

Також Фокус повідомляв, як захиститися від стеження в месенджерах за допомогою секретного коду. Суть методу досить проста: у кожного чату з наскрізним шифруванням є унікальний код безпеки, і він має бути однаковим у вас і у вашого співрозмовника (так це працює, зокрема, і в WhatApp).

Раніше стало відомо, як захиститися від шахраїв у додатку WhatsApp. Тоді йшлося про можливе шахрайство в групових чатах.