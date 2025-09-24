Данные в облаке: эксперт рассказал, какой удаленный сервис защитит информацию лучше всего

Резервное копирование ваших файлов имеет большое значение. Ведь однажды вы можете потерять весь проект, над которым долго работали, если данные не были сохранены в облаке.

Облачное хранилище подстрахует на случай отказа жесткого диска, случайного сбоя или повреждения ваших файлов, пишет zdnet.com. Один из экспертов издания особо отмечает, что резервным копированием действительно не следует пренебрегать – ведь облачное хранилище дает уверенность в том, что ваши файлы в безопасности, даже если что-то случилось с компьютером.

Также эксперт рекомендует следовать правилу "3-2-1". Оно предполагает хранение трех копий файлов – по одной на компьютере, внешнем диске и в облаке. Хотя и у Microsoft, и у Google, и у Apple есть собственные облачные платформы хранения данных (OneDrive, Google Drive и iCloud), специалист рекомендует Google Drive. К примеру, там есть 15 ГБ бесплатного хранилища для резервного копирования фотографий, видео, документов и прочих файлов. А OneDrive и iCloud предлагают всего 5 ГБ бесплатного пространства, которое быстро заполняется. Что касается премиум-версии, то тут уже выбирать надо в зависимости от собственных финансов и предпочтений.

Кроме этой "большой тройки", есть и много других облачных сервисов хранения данных – Box, Backblaze и особенно рекомендуемый Mega. Его бесплатная учетная запись – одна из самых щедрых, отмечает эксперт (целых 20 ГБ бесплатного хранилища, что больше даже, чем у Google). К тому же, Mega использует сквозное шифрование (E2EE) для защиты ваших файлов. E2EE – это очень важный метод защиты, ведь он закрывает доступ к вашим файлам для посторонних лиц, включая сам сервис.

Также издание предлагает расшифровку основных терминов, касающихся хранения в облаке:

Облачное хранилище – сохранение отдельных файлов и папок на удаленном сервере для безопасного хранения.

Резервное копирование в облаке – вместо хранения отдельных файлов создается копия всей вашей компьютерной системы. Вы даже можете сохранить систему на определенный момент времени.

Синхронизация с облаком – позволяет вашему компьютеру автоматически загружать файлы в облачный сервис при каждом внесении изменений.

Сквозное шифрование (E2EE) – шифрует данные, так что их содержимое доступно только отправителю и получателю.

2FA (двухфакторная аутентификация) – добавляет дополнительный этап к процессу входа для усиления безопасности. Это может включать ввод пароля или использование биометрических данных.

Ранее эксперты рассказали, как защитить свои данные. Речь шла о том, что мошенники могут получить данные через фишинговые ссылки, соцсети, опросы, и даже Wi-Fi-сети в общественных местах.

Также стало известно, что украсть пароль через смартфон станет невозможно. Но для этого надо поменять одну настройку – в частности, ключи доступа на Facebook.