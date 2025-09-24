Дані в хмарі: експерт розповів, який віддалений сервіс захистить інформацію найкраще

Резервне копіювання ваших файлів має велике значення. Адже одного разу ви можете втратити весь проєкт, над яким довго працювали, якщо дані не були збережені в хмарі.

Хмарне сховище підстрахує на випадок відмови жорсткого диска, випадкового збою або пошкодження ваших файлів, пише zdnet.com. Один з експертів видання особливо наголошує, що резервним копіюванням справді не слід нехтувати — адже хмарне сховище дає впевненість у тому, що ваші файли в безпеці, навіть якщо щось трапилося з комп'ютером.

Також експерт рекомендує дотримуватися правила "3-2-1". Воно передбачає зберігання трьох копій файлів — по одній на комп'ютері, зовнішньому диску і в хмарі. Хоча і в Microsoft, і в Google, і в Apple є власні хмарні платформи зберігання даних (OneDrive, Google Drive і iCloud), фахівець рекомендує Google Drive. Наприклад, там є 15 ГБ безкоштовного сховища для резервного копіювання фотографій, відео, документів та інших файлів. А OneDrive і iCloud пропонують лише 5 ГБ безкоштовного простору, який швидко заповнюється. Що стосується преміум-версії, то тут вже вибирати треба залежно від власних фінансів і переваг.

Крім цієї "великої трійки", є й багато інших хмарних сервісів зберігання даних — Box, Backblaze і особливо рекомендований Mega. Його безкоштовний обліковий запис — один із найщедріших, зазначає експерт (цілих 20 ГБ безкоштовного сховища, що більше навіть, ніж у Google). До того ж, Mega використовує наскрізне шифрування (E2EE) для захисту ваших файлів. E2EE — це дуже важливий метод захисту, адже він закриває доступ до ваших файлів для сторонніх осіб, включно із самим сервісом.

Також видання пропонує розшифровку основних термінів, що стосуються зберігання в хмарі:

Хмарне сховище — збереження окремих файлів і папок на віддаленому сервері для безпечного зберігання.

Резервне копіювання в хмарі — замість зберігання окремих файлів створюється копія всієї вашої комп'ютерної системи. Ви навіть можете зберегти систему на певний момент часу.

Синхронізація з хмарою — дає змогу вашому комп'ютеру автоматично завантажувати файли до хмарного сервісу під час кожного внесення змін.

Наскрізне шифрування (E2EE) — шифрує дані, тож їхній вміст доступний тільки відправнику й одержувачу.

2FA (двофакторна аутентифікація) — додає додатковий етап до процесу входу для посилення безпеки. Це може включати введення пароля або використання біометричних даних.

