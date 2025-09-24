Обновление One UI: топ-5 полезных функций, которые появятся на смартфонах Samsung Galaxy

На Android-смартфонах продолжают появляться новые функции – все благодаря крупному обновлению One UI 8.5. Утечки уже дают понять, чего ждать владельцам смартфонов Galaxy от Samsung.

Оболочка One UI 8.5 на базе Android 16 только начинает расширяться на смартфоны Galaxy по всему миру, отмечает androidauthority.com. Однако, благодаря информации инсайдеров, издание уже определило самые интересные новые опции.

Функция Private Display

Это новшество поможет лучше защитить экран смартфона от нежелательных взглядов посторонних. В частности, функция ограничит видимость с боковых углов, поэтому только вы сможете четко видеть, что отображается на вашем дисплее.

Автоматическая проверка вызовов

Пока что у пользователей Galaxy была функция Bixby Text Call для ручной фильтрации звонков. Но с появлением One UI 8.5 появится автоматическая проверка, – похоже, что Samsung оценила аналогичную опцию на смартфонах Pixel и решила ее позаимствовать.

Переводы Quick Share через NFC

Quick Share – это своеобразный ответ Android на AirDrop, который есть у Apple. На смартфонах Galaxy, судя по всему, появится возможность обмена файлами на основе NFC, – когда для начала передачи достаточно просто поднести два телефона друг к другу.

Временное отключение автоблокировки

Еще в One UI 6 появилась функция Auto Blocker, которая блокирует установку и запуск неавторизованных приложений, USB-команд и других компонентов на вашем телефоне Galaxy. Функция действительно полезная, но иногда она может раздражать, – поэтому в One UI 8.5 появится возможность на время отключить ее.

Настройка панели управления

One UI 8.5 может обеспечить полностью настраиваемую панель управления для телефонов Samsung. Все модули могут стать подвижными и съемными, и это станет самым значительным изменением дизайна этой функции за последние годы, а у пользователей будет намного больше свободы действий.

