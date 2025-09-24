Оновлення One UI: топ 5 корисних функцій, які з'являться на смартфонах Samsung Galaxy

На Android-смартфонах продовжують з'являтися нові функції — все завдяки великому оновленню One UI 8.5. Витоки вже дають зрозуміти, чого чекати власникам смартфонів Galaxy від Samsung.

Related video

Оболонка One UI 8.5 на базі Android 16 тільки починає розширюватися на смартфони Galaxy по всьому світу, зазначає androidauthority.com. Однак, завдяки інформації інсайдерів, видання вже визначило найцікавіші нові опції.

Функція Private Display

Це нововведення допоможе краще захистити екран смартфона від небажаних поглядів сторонніх. Зокрема, функція обмежить видимість з бокових кутів, тож лише ви зможете чітко бачити, що відображається на вашому дисплеї.

Автоматична перевірка викликів

Поки що у користувачів Galaxy була функція Bixby Text Call для ручної фільтрації дзвінків. Але з появою One UI 8.5 з'явиться автоматична перевірка, — схоже, що Samsung оцінила аналогічну опцію на смартфонах Pixel і вирішила її запозичити.

Перекази Quick Share через NFC

Quick Share — це своєрідна відповідь Android на AirDrop, який є в Apple. На смартфонах Galaxy, судячи з усього, з'явиться можливість обміну файлами на основі NFC, — коли для початку передачі досить просто піднести два телефони один до одного.

Тимчасове вимкнення автоблокування

Ще в One UI 6 з'явилася функція Auto Blocker, яка блокує встановлення та запуск неавторизованих додатків, USB-команд та інших компонентів на вашому телефоні Galaxy. Функція справді корисна, але іноді вона може дратувати, — тому в One UI 8.5 з'явиться можливість на деякий час відключити її.

Налаштування панелі керування

One UI 8.5 може забезпечити повністю настроювану панель управління для телефонів Samsung. Усі модулі можуть стати рухомими і знімними, і це стане найзначнішою зміною дизайну цієї функції за останні роки, а у користувачів буде набагато більше свободи дій.

Раніше стало відомо, які популярні смартфони Samsung першими отримають важливе оновлення Android 16.

Також Фокус повідомляв, що експерти порівняли iPhone Air і Samsung Galaxy S25 Edge, а потім сказали, який з цих ультратонких смартфонів кращий.