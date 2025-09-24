Какие солнечные панели выбрать: рейтинг лучших производителей в 2025 году

В сентябре на рынок ворвался новый производитель DAH Solar с солнечным модулем, который вошел в десятку лучших в мире по эффективности.

Продукцию компаний из разных стран оценили по эффективности преобразовантия энергии, а в качестве порога установили 21,5%. Всего представлено 51 моделей от 34 брендов. Свежий рейтинг составило и опубликовало издание TaiyangNews TOP SOLAR MODULES. Он учитывает только модули, сделанные из ячеек собственного производства.

Компания AIKO с марта 2023 года и до сегодня удерживается на первом месте с модулем AIKO-G660-MCH72M из серии Comet 2U с эффективностью 24,4%. В июне она побила собственный рекорд в 24,2%, а выходную мощность увеличила с с 655 Вт до 660 Вт. Вероятно, прирост эффективности обусловлен усовершенствованиями на уровне ячеек.

Компания LONGi из Китая занимает второе место с модулем серии Hi-MO 9 c эффективностью 24,2%, который она вывела на рынок в июне 2025 года. Он основан на запатентованной технологии ячеек HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) компании LONGi, использует пластину TaiRay и технологию BC.

Тройку лидеров замыкает Maxeon и его Maxeon 7 (24,1%), который был выпущен в мае 2024 года. Интересно, что три лучшие установки используют технологию обратного контакта (BC).

DAH Solar дебютировала в рейтинге полноразмерных модулей, представив модель с эффективностью 23,02% и мощностью 595 Вт. Он вывел компанию сразу на 8 место.

Рейтинг солнечных модулей от издания TaiyangNews TOP SOLAR MODULES

Две компании – JA Solar и Astronergy – занимают второе место в рейтинге TOPCon, начиная с высокого уровня эффективности, лишь немного уступая лучшим. В то время как JA Solar повысила эффективность своих топовых коммерческих модулей TOPCon с 23,2% до 23,3%, скачок эффективности Astronergy относительно больше – с 23,1% до 23,3%. Оба продукта имеют одинаковую номинальную мощность 630 Вт и теперь делят 6- е место в общем рейтинге TOP SOLAR MODULES.

Как объяснили авторы рейтинга, эффективность и выходная мощность — это две ключевые характеристики солнечного модуля. Хотя существует несколько способов повышения мощности модуля, например, использование ячеек большего размера или интеграция большего количества ячеек в модуль, именно эффективность по-настоящему характеризует способность солнечного устройства преобразовывать солнечный свет в электроэнергию на единицу площади. Поэтому в список вошли только самые эффективные солнечные модули.

Ранее писали о тонких солнечных панелях, которые могут заменить обычные. Технология предусматривает нанесение фотоэлектрического материала тонким слоем на гибкую основу из пластика или металла.

Недавно стало известно, что производство солнечных панелей в Китае может замедлиться. Местные власти ввели новые энергетические ограничения, грозя закрыть производителей поликремния.