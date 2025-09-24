Які сонячні панелі вибрати: рейтинг найкращих виробників у 2025 році

У вересні на ринок увірвався новий виробник DAH Solar із сонячним модулем, який увійшов до десятки найкращих у світі за ефективністю.

Продукцію компаній з різних країн оцінили за ефективністю перетворення енергії, а як поріг встановили 21,5%. Всього представлено 51 модель від 34 брендів. Свіжий рейтинг склало й опублікувало видання TaiyangNews TOP SOLAR MODULES. Він враховує тільки модулі, зроблені з осередків власного виробництва.

Компанія AIKO з березня 2023 року і до сьогодні утримується на першому місці з модулем AIKO-G660-MCH72M із серії Comet 2U з ефективністю 24,4%. У червні вона побила власний рекорд у 24,2%, а вихідну потужність збільшила з 655 Вт до 660 Вт. Ймовірно, приріст ефективності зумовлений удосконаленнями на рівні осередків.

Компанія LONGi з Китаю посідає друге місце з модулем серії Hi-MO 9 з ефективністю 24,2%, який вона вивела на ринок у червні 2025 року. Він заснований на запатентованій технології комірок HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) компанії LONGi, використовує пластину TaiRay і технологію BC.

Трійку лідерів замикає Maxeon і його Maxeon 7 (24,1%), який був випущений у травні 2024 року. Цікаво, що три найкращі установки використовують технологію зворотного контакту (BC).

DAH Solar дебютувала в рейтингу повнорозмірних модулів, представивши модель з ефективністю 23,02% і потужністю 595 Вт. Він вивів компанію відразу на 8 місце.

Рейтинг сонячних модулів від видання TaiyangNews TOP SOLAR MODULES

Дві компанії — JA Solar і Astronergy — посідають друге місце в рейтингу TOPCon, починаючи з високого рівня ефективності, лише трохи поступаючись кращим. У той час як JA Solar підвищила ефективність своїх топових комерційних модулів TOPCon з 23,2% до 23,3%, стрибок ефективності Astronergy відносно більший — з 23,1% до 23,3%. Обидва продукти мають однакову номінальну потужність 630 Вт і тепер ділять 6-е місце в загальному рейтингу TOP SOLAR MODULES.

Як пояснили автори рейтингу, ефективність і вихідна потужність — це дві ключові характеристики сонячного модуля. Хоча існує кілька способів підвищення потужності модуля, наприклад, використання осередків більшого розміру або інтеграція більшої кількості осередків у модуль, саме ефективність по-справжньому характеризує здатність сонячного пристрою перетворювати сонячне світло в електроенергію на одиницю площі. Тому до списку увійшли тільки найефективніші сонячні модулі.

Раніше писали про тонкі сонячні панелі, які можуть замінити звичайні. Технологія передбачає нанесення фотоелектричного матеріалу тонким шаром на гнучку основу із пластику або металу.

Нещодавно стало відомо, що виробництво сонячних панелей у Китаї може сповільнитися. Місцева влада ввела нові енергетичні обмеження, погрожуючи закрити виробників полікремнію.