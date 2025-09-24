В недрах земли найден "вечный" источник энергии: что обнаружили ученые (видео)

Американский стартап Quaise Energy совершил прорыв в геотермальной энергетике, пробурив 118 метров твердого гранита с помощью мощного луча. Технология, которую назвали "первой инновацией в бурении за 100 лет", способна открыть доступ к почти неисчерпаемому источнику чистой энергии.

Related video

Специалисты применили гибридный подход: на небольших глубинах с задачей справился традиционный бур, а когда порода становится слишком твердой и температура повышается, в дело вступают миллиметровые волны, пишет Interesting Engineering.

Как достигли прорыва

Стандартный метод бурения, который десятилетиями используют в нефтегазовой отрасли, механически разрушает породы. Эксперты Quaise Energy оснастили бур технологией миллиметровых волн, похожих на те, что используются в микроволновке, но в разы мощнее. Они буквально испепеляют гранит, эффективно проходя самые твердые препятствия. На демонстрации в Техасе установку показали в действии, установив мировой рекорд по глубине бурения таким способом.

Система использует гиротрон для генерации луча, который по волноводу подается в скважину. Он проходит там, где обычные буры бессильны. Скорость уже достигла 5 метров в час, что, по словам инженеров, "экстремально быстро" в сравнении с прежними методами.

Представители Quaise Energy рассказывают об успешном испытании новой буровой установки

Значение технологии

Важное применение разработка найдет в энергетике. С ней получится достичь глубоких сверхгорячих геотермальных слоев, расположенных на глубине нескольких километров под землей. Это практически неисчерпаемый и стабильный источник чистой энергии, доступный в любой точке планеты 24/7, в отличие от солнца и ветра. Используется он для производства пара, способного вращать турбины электростанций.

"Наша цель — сделать геотермальные источники максимально доступными, ускорив энергетический переход", — заявил Карлос Араке, генеральный директор Quaise Energy. Команда планирует и дальше совершенствовать оборудование, увеличивая глубину и скорость бурения.

Раньше Фокус сообщал, что солнечные панели добыли не только энергию, но еще кое-что важное. Китайские исследователи разработали солнечную электростанцию нового типа, которая не требует подачи воды извне, равно как и энергии тоже. Она способна производить зеленый водород просто из воздуха.