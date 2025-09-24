У надрах землі знайдено "вічне" джерело енергії: що виявили вчені (відео)

Американський стартап Quaise Energy здійснив прорив у геотермальній енергетиці, пробуривши 118 метрів твердого граніту за допомогою потужного променя. Технологія, яку назвали "першою інновацією в бурінні за 100 років", здатна відкрити доступ до майже невичерпного джерела чистої енергії.

Фахівці застосували гібридний підхід: на невеликих глибинах із завданням впорався традиційний бур, а коли порода стає надто твердою і температура підвищується, до справи долучаються міліметрові хвилі, пише Interesting Engineering.

Як досягли прориву

Стандартний метод буріння, який десятиліттями використовують у нафтогазовій галузі, механічно руйнує породи. Експерти Quaise Energy оснастили бур технологією міліметрових хвиль, схожих на ті, що використовуються в мікрохвильовці, але в рази потужніші. Вони буквально спопеляють граніт, ефективно проходячи найтвердіші перешкоди. На демонстрації в Техасі установку показали в дії, встановивши світовий рекорд за глибиною буріння таким способом.

Система використовує гіротрон для генерації променя, який хвилеводом подається в свердловину. Він проходить там, де звичайні бури безсилі. Швидкість уже досягла 5 метрів на годину, що, за словами інженерів, "екстремально швидко" порівняно з колишніми методами.

Представники Quaise Energy розповідають про успішне випробування нової бурової установки

Значення технології

Важливе застосування розробка знайде в енергетиці. З нею вийде досягти глибоких надгарячих геотермальних шарів, розташованих на глибині кількох кілометрів під землею. Це практично невичерпне і стабільне джерело чистої енергії, доступне в будь-якій точці планети 24/7, на відміну від сонця і вітру. Використовується воно для виробництва пари, здатної обертати турбіни електростанцій.

"Наша мета — зробити геотермальні джерела максимально доступними, прискоривши енергетичний перехід", — заявив Карлос Араке, генеральний директор Quaise Energy. Команда планує й надалі вдосконалювати обладнання, збільшуючи глибину та швидкість буріння.

