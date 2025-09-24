Похож на "Ланцет": украинский дрон RAM-2X взорвал российский ЗРГК "Панцирь-С1" (фото)
Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" ударом отечественного барражирующего боеприпаса RAM-2X.
Дрон RAM-2X поразил вражеский ЗРГК в Луганском аэропорту. Спутниковые снимки последствий обнародовал Telegram-канал Dnipro Osint.
"Было применено RAM-2X с X-образным планером, как у российского "Ланцета". Дрон пролетел более 100 км и успешно уничтожил цель", — отметили аналитики.
В свою очередь Telegram-канал "Досье шпиона" сообщил, что за минувшие сутки стало известно об уничтожении двух комплексов "Панцирь-С1". По данным источника, атака на аэродром в районе Луганска происходила примерно в 02:00. Второй ЗРПК был поражен на территории населенного пункта Снежное в Донецкой области.
Что известно о дроне RAM-2X
По данным портала "Мілітарний", RAM-2X способен поражать объекты на расстоянии более 100 километров. БПЛА получил систему "машинного зрения", которая обеспечивает захват объектов и автоматическое донаведение на цель в условиях отсутствия связи.
Дрон RAM-2X имеет электрический двигатель и запускается с катапульты. Он может нести различные виды боевой части: осколочную, термобарическую или бронебойную с ударным ядром. Максимальный вес боевой нагрузки — 3 кг.
RAM-2X работает в паре с дроном-ретранслятором, который ищет цели, отслеживает их, а также фиксирует результаты работы барражирующего боеприпаса. Ретранслятор позволяет дрону сохранять хорошую связь на больших расстояниях.
Напомним, украинская компания DeViro модернизировала свой барражирующий боеприпас "Булава", который также визуально напоминает "Ланцет".